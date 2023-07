Malore in mare per un giovane alla Seconda Spiaggia, soccorso dai bagnini

Ha perso i sensi in acqua e tra le urla disperate degli amici che erano con lui è stato trasportato a riva, già svenuto con tremolio e brividi di freddo, probabilmente per una congestione allo stomaco: un ragazzo tra i 18 e 20 anni si è sentito male oggi pomeriggio, intorno alle 18:00, alla Seconda Spiaggia.In attesa dell'arrivo del 118 sono intervenuti due bagnini che hanno attuato le procedure di soccorso liberando intanto il giovane dall'acqua che aveva bevuto durante il malore in mare. Una bombola di ossigeno è stata provvidenziale per far riprendere i sensi al ragazzo mentre non è stato necessario attivare il defibrillatore. Nel frattempo è giunto il mezzo del 118 che ha soccorso il ragazzo e l'ha trasportato in ospedale.