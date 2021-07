La "Passeggiata di levante" a Trani sempre più bella: domani presentazione dei nuovi interventi

Domani, giovedì 29 luglio, alle ore 19.30, sarà presentato sul posto l'intervento di riqualificazione sul litorale est della città.Con l'apposizione degli ultimi elementi di arredo e la sistemazione degli spazi a verde, la "passeggiata di Levante" è realtà.L'intervento è stato finanziato interamente con fondi ottenuti con il bando GAL PO FEAMP 2014/2020 per interventi di riqualificazione, tutela e valorizzazione di aree marine e costiere.Il progetto, finanziato attraverso il Gal Ponte Lama, ha consentito la valorizzazione della cosiddetta Seconda spiaggia) mediante il recupero dello spazio aperto e nel rispetto del paesaggio. Il progetto urbano rilegge e potenzia la trama naturalistica caratterizzata dal percorso lungo il mare e quello dall'accesso dalla strada statale che collega Trani a Bisceglie.La scelta progettuale è stata indirizzata da principi di tutela del luogo. Al contrario, in corso d'opera, sono state apportate alcune modifiche migliorative favorendo anche la discesa a mare dei bagnanti. Nel complesso, è stato recuperato e qualificato lo spazio pubblico collettivo, migliorando l'immagine paesaggistica del luogo dedicato alla blasonata storia marinara della città: nello spazio aperto centrale (dove è in programma l'incontro con la stampa di domani alle 19.30) è stato installato un gozzo, tipica imbarcazione locale utilizzata dai pescatori, elemento rappresentativo del mondo tradizionale marinaro.L'incontro di domani, non servirà solo a mostrare i lavori realizzati. Il primo cittadino tranese presenterà i successivi interventi che l'Amministrazione realizzerà in quella zona: la strategia del progetto della "Passeggiata a Est" può essere sintetizzato nella volontà di proseguire la riqualificazione del percorso dell'area costiera "Seconda Spiaggia – Matinelle", mediante ulteriori azioni di recupero e di strutturazione dello spazio, potenziando la trama naturalistica caratterizzata dal percorso lungo il mare.L'intervento progettuale cui si darà seguito, favorirà gli accessi al mare e recupererà la continuità fisica e visiva con gli altri tratti del percorso.Costantemente impegnata nell'azione di recupero ambientale dell'intero paesaggio costiero della città, l'Amministrazione guidata da Amedeo Bottaro prosegue la sua azione con attività ed interventi continui e coordinati, effettuati sia a terra che a mare. Se la riqualificazione del lungomare è ormai un traguardo raggiunto (mediante un nuovo modo di dialogare e operare con gli investitori privati), se la riqualificazione costiera del lungomare urbano sta vedendo in queste settimane i frutti del lavoro degli anni precedenti (in villa è in corso il primo dei quattro interventi finanziati dallo Stato), se la possibilità di ripensare la costa nord e l'area industriale in disuso è diventata una "missione possibile" (grazie al recente finanziamento di 30 milioni di euro) l'Amministrazione non tralascia l'opportunità di ricollegare in maniera armoniosa il tratto costiero che collega Trani alla vicina Bisceglie.