Formazione specialistica contro la violenza sulle donne. Al via il corso all’Università di Bari

Ripartono le attività formative finanziate dalla Regione Puglia – Assessorato al Welfare – e organizzate in collaborazione con Università e Centri antiviolenza, nell'ambito della formazione di base e specialistica prevista dalla legge regionale 29/2014 e inserita nelle programmazioni annuali per prevenire e contrastare la violenza maschile contro le donne.Il 20 febbraio ha preso avvio il corso per le competenze trasversali "Praticare il rispetto: strumenti per interrogare e contrastare la violenza maschile", organizzato dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in collaborazione con Giraffa APS.Dal 27 febbraio è in calendario "Violenza di genere: conoscerla per contrastarla", corso promosso dal Dipartimento Jonico di Taranto in collaborazione con Sud Est Donne e Alzàia Onlus.Giunte alla quinta edizione, queste esperienze formative rappresentano un percorso consolidato che unisce approfondimento teorico e strumenti operativi, con focus specifici sui territori. L'obiettivo è promuovere un cambiamento culturale capace di contrastare ogni forma di violenza di genere, offrendo strumenti di lettura del fenomeno e prassi concrete per affrontarlo nelle sue complesse sfaccettature.Investire nella formazione significa rafforzare competenze, reti e consapevolezza: un passo fondamentale per costruire comunità più giuste, inclusive e rispettose.Per saperne di più -