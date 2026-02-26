Solidarietà
Solidarietà
Speciale

Formazione specialistica contro la violenza sulle donne. Al via il corso all’Università di Bari

Un percorso consolidato che unisce approfondimento teorico e strumenti operativi

Trani - giovedì 26 febbraio 2026 11.17 Sponsorizzato
Ripartono le attività formative finanziate dalla Regione Puglia – Assessorato al Welfare – e organizzate in collaborazione con Università e Centri antiviolenza, nell'ambito della formazione di base e specialistica prevista dalla legge regionale 29/2014 e inserita nelle programmazioni annuali per prevenire e contrastare la violenza maschile contro le donne.

Il 20 febbraio ha preso avvio il corso per le competenze trasversali "Praticare il rispetto: strumenti per interrogare e contrastare la violenza maschile", organizzato dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in collaborazione con Giraffa APS.

Dal 27 febbraio è in calendario "Violenza di genere: conoscerla per contrastarla", corso promosso dal Dipartimento Jonico di Taranto in collaborazione con Sud Est Donne e Alzàia Onlus.

Giunte alla quinta edizione, queste esperienze formative rappresentano un percorso consolidato che unisce approfondimento teorico e strumenti operativi, con focus specifici sui territori. L'obiettivo è promuovere un cambiamento culturale capace di contrastare ogni forma di violenza di genere, offrendo strumenti di lettura del fenomeno e prassi concrete per affrontarlo nelle sue complesse sfaccettature.

Investire nella formazione significa rafforzare competenze, reti e consapevolezza: un passo fondamentale per costruire comunità più giuste, inclusive e rispettose.

Per saperne di più - Sito web Regione Puglia
  • Solidarietà
Altri contenuti a tema
Una mattina tutta per sé con “I colori dell’anima” a Trani Associazioni Una mattina tutta per sé con “I colori dell’anima” a Trani L’iniziativa dell’associazione vedrà susseguirsi degli incontri gratuiti in cui cimentarsi in attività diverse
"Cene della Solidarietà", anche a Trani l'iniziativa solidale di Maiora "Cene della Solidarietà", anche a Trani l'iniziativa solidale di Maiora Oltre 4.500 pasti caldi offerti a persone in difficoltà in 17 città in Puglia, Abruzzo, Basilicata e Calabria
Un gesto concreto di solidarietà: Caseificio Maldera per il Rizzoli Un gesto concreto di solidarietà: Caseificio Maldera per il Rizzoli Donato un notebook al reparto di Chirurgia Vertebrale
Già raccolti 1.000 giocattoli per l'iniziativa del Circolo ACLI di Trani Eventi e cultura Già raccolti 1.000 giocattoli per l'iniziativa del Circolo ACLI di Trani Domenica appuntamento con spettacolo e solidarietà con l'edizione 2025 di "Regala un giocattolo"
Un 8 dicembre di gioia a Trani per i piccoli pazienti con “Il Treno del Sorriso" e le forze dell'ordine Solidarietà Un 8 dicembre di gioia a Trani per i piccoli pazienti con “Il Treno del Sorriso" e le forze dell'ordine Una straordinaria partecipazione con tantissimi giocattoli da portare ai bambini
La Polizia Penitenziaria di Trani protagonista della raccolta giochi per i bimbi del Giovanni XXIII Solidarietà La Polizia Penitenziaria di Trani protagonista della raccolta giochi per i bimbi del Giovanni XXIII Si rinnova il tradizionale appuntamento natalizio interforze
"Il Treno del Sorriso" invita Trani a donare un gesto d’amore Associazioni "Il Treno del Sorriso" invita Trani a donare un gesto d’amore Oggi, 8 dicembre, fino alle ore 13:00 raccolta giochi in Villa Comunale per i piccoli pazienti
Torna a Trani “Il Treno del Sorriso”: raccolta di giocattoli per i bambini dell’Oncologico Pediatrico di Bari Solidarietà Torna a Trani “Il Treno del Sorriso”: raccolta di giocattoli per i bambini dell’Oncologico Pediatrico di Bari L'8 dicembre la raccolta avverrà nella Villa Comunale di Trani
Trani, l'urlo silenzioso di Fabrizio Ferrante: «Non sono disposto a un ulteriore sacrificio senza chiarezza»
26 febbraio 2026 Trani, l'urlo silenzioso di Fabrizio Ferrante: «Non sono disposto a un ulteriore sacrificio senza chiarezza»
Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio, educazione alla legalità con la Guardia di Finanza
26 febbraio 2026 Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio, educazione alla legalità con la Guardia di Finanza
Fondazione Seca presenta “Le Mie Donne” al Polo Museale di Trani
26 febbraio 2026 Fondazione Seca presenta “Le Mie Donne” al Polo Museale di Trani
Trani 2026, la Lista “PER” compatta il fronte progressista: pieno sostegno a Marco Galiano
26 febbraio 2026 Trani 2026, la Lista “PER” compatta il fronte progressista: pieno sostegno a Marco Galiano
L’assessore all’Ambiente Debora Ciliento, la Regione accelera sull’economia circolare con il coinvolgimento del territorio di Trani.
26 febbraio 2026 L’assessore all’Ambiente Debora Ciliento, la Regione accelera sull’economia circolare con il coinvolgimento del territorio di Trani.
Don Mimì di Martino, memoria viva a cinquant’anni dalla scomparsa: il ricordo di Don Mauro Sarni
26 febbraio 2026 Don Mimì di Martino, memoria viva a cinquant’anni dalla scomparsa: il ricordo di Don Mauro Sarni
Parco Giachetti, nuova bufera sulla gestione: la denuncia di Raimondo Lima (FDI)
25 febbraio 2026 Parco Giachetti, nuova bufera sulla gestione: la denuncia di Raimondo Lima (FDI)
Azione Trani, Merra contesta i vertici: “Ignorata la decisione del Direttivo di gennaio”
25 febbraio 2026 Azione Trani, Merra contesta i vertici: “Ignorata la decisione del Direttivo di gennaio”
Il Rotary festeggia 121 anni con una lectio su Paul Harris a Trani
25 febbraio 2026 Il Rotary festeggia 121 anni con una lectio su Paul Harris a Trani
Giacomo Marinaro annuncia una conferenza per venerdì 27 febbraio alle ore 12:00
25 febbraio 2026 Giacomo Marinaro annuncia una conferenza per venerdì 27 febbraio alle ore 12:00
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.