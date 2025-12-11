Il treno del sorriso e polizia
Solidarietà

Un 8 dicembre di gioia a Trani per i piccoli pazienti con “Il Treno del Sorriso" e le forze dell'ordine

Una straordinaria partecipazione con tantissimi giocattoli da portare ai bambini

Trani - giovedì 11 dicembre 2025 10.09
Nella giornata dedicata all'Immacolata, si è svolta una grande giornata di solidarietà che ha visto protagonista la raccolta di giochi nuovi promossa dall'associazione "Il Treno del Sorriso", destinata al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari e a diversi reparti pediatrici del territorio. L'iniziativa ha registrato un'affluenza eccezionale e una partecipazione che ha superato ogni aspettativa.
La mattinata, accompagnata da un sole splendente, è stata arricchita dalla presenza e dal sostegno di numerosi enti e forze dell'ordine:
Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale e Prefettura, oltre a molte associazioni che hanno aderito con entusiasmo. Le loro auto, colme di doni, hanno rappresentato un segno concreto di vicinanza ai bambini e agli adolescenti che stanno affrontando percorsi di cura e momenti difficili.
Un contributo speciale è arrivato anche dal mondo dell'arte e dello spettacolo:
– la Coreo Academy, con la maestra Lucia Rinaldi e tutto lo staff, ha portato danza, colori e sorrisi;
– il maestro Sebastiano Mastrulli e i suoi giovani talenti hanno regalato esibizioni che hanno emozionato grandi e piccoli;
– il Mago Milo ha incantato i presenti con le sue magie.
Un ringraziamento particolare va all'OER, agli Angeli del Soccorso, ai dirigenti delle scuole primarie di Trani che ogni anno sostengono la raccolta, e al dirigente, ai docenti e agli studenti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio di Trani, coinvolti nel contest "Il sogno di…".
Non poteva mancare Filomeno Carfagna, che anche quest'anno ha interpretato con grande generosità un emozionante Babbo Natale, e tutti coloro che, provenendo da Bari, Trinitapoli, dalle città limitrofe o inviando i propri doni a distanza, hanno voluto partecipare con il cuore.
La sorpresa finale è stata l'arrivo dei Carabinieri a cavallo, un momento di grande suggestione che ha lasciato senza parole i più piccoli e stupito gli adulti presenti.
"Il Treno del Sorriso" rinnova il proprio impegno quotidiano nel portare luce, sostegno e momenti di serenità nelle strutture pediatriche, ricordando che anche un piccolo gesto può trasformare la giornata di chi sta vivendo un momento difficile.
Conclude Beatrice Brullo, presidente dell'associazione: "Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a trasformare l'8 dicembre in una vera festa di solidarietà."
