"Cene della Solidarietà", anche a Trani l'iniziativa solidale di Maiora

18 dicembre: una giornata di condivisione

Impegno contro lo spreco e donazioni continue

Maiora, tra i principali player della GDO nel Centro-Sud Italia, rinnova il suo impegno sociale con un'iniziativa che va oltre il semplice gesto: trasformare il cibo in un ponte di speranza. In un momento dell'anno in cui le tavole si riempiono, l'azienda sceglie di pensare a chi non può permetterselo, offrendo non solo pasti caldi ma anche alimenti salvati dallo spreco e destinati alle associazioni no-profit.Il cuore dell'iniziativa sarà il, quando si terranno la maggior parte delle, giunte alla. Quest'anno il progetto si amplia:ospiteranno una serata speciale all'insegna della condivisione, conofferti a persone in difficoltà.Le città protagoniste saranno:Un gesto che assume un significato profondo:, capace di unire culture e storie diverse attorno alla stessa tavola.Maiora prosegue la sua lotta contro lo spreco alimentare con un modello virtuoso: i prodotti ancora buoni ma non più vendibili vengono recuperati e donati a, grazie alla rete dei 3 Centri di Distribuzione (Corato, Gricignano, San Marco Argentano). Così, ogni alimento salvato diventa un'opportunità per chi vive in condizioni di fragilità.dichiara Grazia De Gennaro – Consigliere di Amministrazione con delega alla Comunicazione, Sostenibilità e Diversità