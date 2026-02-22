le donne dell'associazione Foto Adriana Fabrizio" />
Una mattina tutta per sé con “I colori dell’anima” a Trani

L’iniziativa dell’associazione vedrà susseguirsi degli incontri gratuiti in cui cimentarsi in attività diverse

Trani - domenica 22 febbraio 2026 9.40
Prendersi qualche ora di un sabato mattina per trascorrerla in compagnia e fare sfogo alla creatività. È ciò che è accaduto ieri grazie all'associazione "I colori dell'anima".

Nei locali della parrocchia "Santa Maria delle Grazie", le donne dell'associazione e le loro ospiti si sono riunite nel segno della condivisione per trascorrere del tempo di qualità insieme, tra pennelli e colori, cimentandosi nella decorazione delle maschere di Carnevale che saranno donate alle donne malate oncologiche e i reparti degli ospedali limitrofi.

Tra tisane e biscottini, per una pausa dolce, i colori delle maschere e i segnalibri le i ventagli dipinti a mano, il tempo passa velocemente; le signore raccontano le proprie storie o, semplicemente le vicissitudini di una settimana appena conclusa. I bambini, con le mamme, si divertono a colorare le maschere con colori, brillantini e paillettes.

Questo è stato solo il primo di una serie di appuntamenti che si terranno due volte al mese sempre nei locali della parrocchia. L'invito è esteso a chiunque voglia unirsi per trascorrere del tempo insieme e lasciare un segno nel cuore di chi soffre.
  • Solidarietà
