Trani: ottimo seguito per la partita di calcio balilla contro il bullismo degli “Angeli del soccorso”

Con il motto "Sport disabilità e inclusione" l'organizzazione di volontariato "Angeli del soccorso" si è fatta conoscere negli anni; tante sono state le iniziative intraprese da tale organizzazione nel corso del tempo, tra le più recenti si ricordano l'acquisto del Doblò per il trasporto dei disabili e, ancora più di recente quello di un' autoambulanza.Nel giorno dell'epifania, l'associazione ha chiamato a raccolta i ragazzi della città è le altre associazioni - in particolare quelle che si occupano di bambini speciali - per riunirsi tutti insieme in un'occasione di gioco, divertimento e condivisione, organizzando un torneo di calcio balilla, grazie anche alla collaborazione della Parrocchia dello Spirito Santo che ha messo a disposizione la sua sala Aurelia.L'evento ha ottenuto un riscontro positivo ed è stato un momento di gioia, inclusione e tanta condivisione, all'insegna del rispetto nei confronti del prossimo e contro ogni forma di bullismo, sia Esso tra i banchi di scuola o sui social network.