«Aiutare vuol dire anche donare dignità», una messa in piega per le donne bisognose di Bari

«Rendere ordinario lo straordinario». Cosìracconta la speciale esperienza che si è concretizzata negli spazi di. Il salone di via Andrea da Bari, eccezionalmente aperto di lunedì, ha accolto alcune donne bisognose per una messa in piega offerta dalla squadra dell'hair artist molfettese.«Grazie a Salvo Binetti Parrucchieri e alla sua equipe che hanno dedicato il loro tempo, la loro professionalità e il loro locali a chi vive in difficoltà.. Un'ora di magia, forse come la storia di Cenerentola, farsi belli non per gli altri ma per sé stessi, per guardare a testa alta la vita».Un'iniziativa di solidarietà per queste giornate che ci accompagnano al Natale, tanto gioiose per chi può trascorrere in famiglia, tra regali e leccornie, quanto malinconiche per chi magari vive in difficoltà o non ha i mezzi per dedicare del tempo alla propria bellezza.Bellezza non ha solo un mero valore estetico, ma significa«Aiutare vuol dire anche donare dignità ed è quello che è accaduto ieri. Un dono, quello di Salvo, che speriamo sia da stimolo per tanti altri».