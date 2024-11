L'Albero del Sorriso, sabato un open day sul mondo della clownterapia

Sabato 9 novembre L'Albero del Sorriso presso la sua sede in Via Stendardi, 41 in Trani, apre le porte a tutti coloro che vogliono esplorare il mondo della clownterapia.Dalle 16:30 alle 19:30 avrà luogo un open-day gratuito dove poter incontrare i volontari dell'associazione, fare domande sull'esperienza di volontariato come Clown di Corsia e chiedere informazioni su come diventare volontari del Sorriso.Tante attività gratuite, testimonianze e un grande gruppo pronto ad accogliere nuove persone speciali. Incontro aperto a tutti.