L'associazione Falchi Trani fa visita ai bambini del reparto pediatrico dell'ospedale di Bisceglie

Domenica scorsa l'Associazione Falchi Trani ha fatto visita ai bambini ricoverati presso l'ospedale pediatrico di Bisceglie nei panni del supereroe Spiderman, regalando una domenica diversa e un piccolo dono.Grande entusiasmo da parte di tutto il reparto dell'U.O. di Pediatria, per aver regalato dei sorrisi ai loro piccoli pazienti.L'Associazione, promette di tornare nuovamente in ospedale per rendere diversa e più piacevole la permanenza dei piccoli ricoverati in quei reparti.