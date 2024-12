Festa dell'Immacolata all'insegna della solidarietà con la raccolta giocattoli per i bambini oncologici

Una mattinata di festa e solidarietà quella organizzata dall'associazione associazione di clownterapia "Il treno del sorriso – OdV ETS": ieri per l'ottavo anno consecutivo si è svolta la raccolta di Giochi Nuovi destinati ai bambini e ragazzi ospiti del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari e della pediatria dell'Ospedale Umberto I° di Corato con la partecipazione dei bambini con le loro famiglie, le associazioni di volontariato e non, oltre alle forze dell'ordine, dalla Polizia di Stato ai Carabinieri, dalla Polizia Penitenziaria ai Carabinieri, dalla Polizia Penitenziaria alla Polizia Locale, alla Guardia di Finanza.L'associazione, coi suoi volontari Clown Dottore, ogni quindici giorni e per dodici mesi all'anno, si reca in quei reparti dove, oltre a regalare sorrisi e buonumore (che è la sua mission primaria), dona tutti i rimanenti giochi che vengono raccolti nel giorno della Madonna Immacolata. La maggior parte dei giochi raccolti vengono consegnati all'associazione che ne gestisce la distribuzione all'interno del reparto di Oncoematologia; giochi che vengono dati a ciascun bambino "Supereroe" ogni volta che si sottopone ad una terapia farmacologica.