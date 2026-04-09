Angelo Guarriello
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Domani a Trani l'inaugurazione del comitato elettorale di Angelo Guarriello

L'appuntamento è previsto alle 19:15 in via Aldo Moro

Trani - giovedì 9 aprile 2026 11.12 Comunicato Stampa
Domani, venerdì 10 aprile, alle 19.15, Angelo Guarriello, candidato sindaco del centrodestra a Trani, inaugurerà il suo comitato elettorale in via Aldo Moro 56/58. Non solo un luogo fisico, ma uno spazio aperto alla città, pensato come punto di riferimento per il confronto quotidiano, l'ascolto e la condivisione.

All'inaugurazione sarà presente anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Andrea Ferri, a testimonianza di un sostegno politico che si affianca al percorso civico e territoriale avviato in città.

Durante la serata, Guarriello incontrerà cittadini e sostenitori, favorendo il dialogo e lo scambio. Il comitato sarà infatti un luogo vivo, animato ogni giorno da incontri, momenti di approfondimento e occasioni di partecipazione, con l'obiettivo di costruire insieme un progetto credibile e condiviso per il futuro della città. Un'apertura che vuole essere, prima di tutto, un invito: a partecipare, a esserci, a sentirsi parte di una comunità che guarda avanti con responsabilità e spirito di collaborazione.
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