Domani a Trani l'inaugurazione del comitato elettorale di Angelo Guarriello

Domani, venerdì 10 aprile, alle 19.15, Angelo Guarriello, candidato sindaco del centrodestra a Trani, inaugurerà il suo comitato elettorale in via Aldo Moro 56/58. Non solo un luogo fisico, ma uno spazio aperto alla città, pensato come punto di riferimento per il confronto quotidiano, l'ascolto e la condivisione.All'inaugurazione sarà presente anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Andrea Ferri, a testimonianza di un sostegno politico che si affianca al percorso civico e territoriale avviato in città.Durante la serata, Guarriello incontrerà cittadini e sostenitori, favorendo il dialogo e lo scambio. Il comitato sarà infatti un luogo vivo, animato ogni giorno da incontri, momenti di approfondimento e occasioni di partecipazione, con l'obiettivo di costruire insieme un progetto credibile e condiviso per il futuro della città. Un'apertura che vuole essere, prima di tutto, un invito: a partecipare, a esserci, a sentirsi parte di una comunità che guarda avanti con responsabilità e spirito di collaborazione.