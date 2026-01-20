Al via il cantiere di Palazzo Carcano, i dubbi dell'ex sindaco di Trani Luigi Riserbato

Dopo venticinque anni di attesa, rinvii e passaggi burocratici, si sblocca uno dei nodi cruciali dell'urbanistica e della giustizia tranese. Sono partiti ufficialmente oggi i lavori di completamento e riqualificazione di, l'edificio adiacente al Tribunale destinato a diventare il nuovo polmone degli uffici giudiziari. Il cantiere, affidato all'impresa(Costruzioni Barozzi) di Altamura, avrà una durata prevista di. Un intervento imponente dal valore complessivo di, reso possibile dal passaggio di proprietà avvenuto nel 2018 dal Comune all'Agenzia del Demanio (Stato).L'obiettivo è ambizioso: recuperare un bene storico trasformandolo in una struttura moderna e funzionale. Con i suoisu tre livelli, il progetto prevede l'adeguamento sismico, l'efficientamento energetico e, vera novità, la valorizzazione dell'area archeologica interna che sarà resa visitabile. L'idea è quella di un «tribunale-museo» che coniughi la solennità della funzione giudiziaria con la fruizione culturale.A smorzare i toni trionfalistici, invitando a una riflessione più profonda sulla reale utilità strategica dell'opera, interviene. Il già sindaco di Trani, pur riconoscendo la destinazione storica dell'immobile («prevista sin da quando venne acquistato dal Comune all'inizio degli anni 2000»), solleva un interrogativo tecnico e politico fondamentale: le nuove volumetrie saranno sufficienti a coprire il reale fabbisogno della giustizia tranese nel 2026? «Personalmente – dichiara Riserbato – non so se le superfici dell'ampliamento risolveranno tutti i problemi dell'attività giudiziaria, perché non esiste agli atti alcuna valutazione aggiornata della Conferenza Permanente presso il Tribunale». Secondo l'ex primo cittadino, mancherebbe un passaggio fondamentale: un'analisi recente che metta in relazione i nuovi spazi di Palazzo Carcano con le criticità attuali. Riserbato punta il dito su due aspetti specifici: l'uso attuale di immobili «forse non adeguati» e, soprattutto, la dispersione degli, fattori che incidono pesantemente sulla logistica quotidiana.La questione, dunque, non è solo edilizia ma organizzativa. L'intervento di Riserbato si chiude con uno sguardo al futuro amministrativo della città e una stoccata sull'attuale mancanza di concertazione. «Sarà senz'altro uno dei temi da affrontare seriamente dalla prossima amministrazione – conclude Riserbato – in stretta collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e con l'Ordine degli Avvocati. Passaggi che sembrano non avvenuti, a meno che non siano stati secretati». Mentre le gru si mettono in moto in piazza Re Manfredi, resta aperta la domanda: