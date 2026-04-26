Trani celebra il talento della ginnastica ritmica: Matilde Lagroia tra le “Eccellenze Sportive 2025”

Prestigioso riconoscimento per la giovane atleta della ASD Luna Nuova, premiata dalla Regione Puglia insieme ad altri 74 ragazzi nella Sala Ronchi della Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio"Un importante traguardo per lo sport tranese è stato celebrato nella Sala Ronchi della Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio", dove Matilde Lagroia, 9 anni, atleta della ASD Luna Nuova, ha ricevuto il prestigioso titolo di "Eccellenze Sportive 2025" assegnato dalla Regione Puglia.La giovane ginnasta si è distinta a livello nazionale grazie al brillante risultato ottenuto nella Ginnastica Ritmica, conquistando il titolo di vicecampionessa d'Italia e portando alto il nome di Trani in una disciplina di grande impegno e dedizione.Nel corso della cerimonia è stata premiata anche Chloe Coschiera, anch'essa atleta della ASD Luna Nuova, a conferma dell'eccellente lavoro svolto dalla società sportiva tranese nel valorizzare giovani talenti.Un plauso speciale va alle responsabili tecniche Elisa Anna Nacci e Monika Ahmetaj, insieme alla presidente Teresa Colonna, per i risultati raggiunti e per l'impegno costante che continua a regalare prestigio alla città di Trani nel panorama sportivo nazionale.