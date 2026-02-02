Trani 2026, Riserbato rompe gli indugi: «Pronto a tornare in campo per la città»

Fonte: Amica9TV - Radio Bombo

A dieci anni dal suo "autoesilio" e a tre dall'assoluzione definitiva,riprende ufficialmente la parola. Non è solo il dovere di testimonianza a muovere l'ex sindaco, ma la chiara volontà di incidere nuovamente sul destino amministrativo di Trani. Con lo sguardo rivolto a maggio 2026, Riserbato lancia un messaggio inequivocabile agli alleati e agli avversari: la sua assenza è finita.Il ritorno sulla scena politica tranese dell' ex Sindaco di Trani era già stato praticamente ufficializzato nel corso di una recente trasmissione televisivadove aveva partecipato ad un dibattito focalizzato sulle prossime amministrative 2026. Ora l'avv.lo ha ribadito in una intervista rilasciata ad una radio localeconfermando ciò che ci aveva ufficiosamente anticipato per le vie brevi a fine 2025:" Se ci saranno le condizioni - ci disse - mi metterò a disposizione della Città di Trani". Ora queste condizioni ci sono ed il già Primo Cittadino, lasciandosi alle spalle la sua dolorosa esperienza giudiziaria, guarda al futuro.Il passaggio centrale dell'intervista radiofonica rilasciata non lascia spazio a interpretazioni ambigue.si mette a disposizione della coalizione di centro destra, ma rivendica autonomia di manovra: «Il tavolo del centrodestra è al lavoro da tempo. Se riusciranno a fare sintesi su un buon candidato è bene, nel caso contrario nel maggio 2026 un ruolo immagino di ritagliarmelo. Sono disponibile a ripartire - ha detto - candidato sindaco o consigliere comunale? Qualsiasi scenario è possibile, l'importante è la condivisione di un progetto». L'ex Primo Cittadino ha sottolineato di non voler essere l'elemento che spacca il fronte conservatore, ma pone una condizione di metodo: Trani non può essere guidata da chi non ha curriculum. «Il ruolo di sindaco deve risentire di un'esperienza precedente. Senza aver fatto il consigliere o l'assessore, si incontrano difficoltà enormi», afferma con un velato riferimento alle attuali autocandidature civiche.Il ritorno in campo diè motivato anche da una critica radicale alla gestione, definita un'amministrazione di "copia e incolla". Secondo l'ex sindaco, la maggioranza uscente avrebbe vissuto di rendita sui progetti di rigenerazione urbana approvati nel 2011, sprecando l'occasione storica del PNRR: «Hanno avuto un'opportunità straordinaria con milioni di euro, ma hanno preso i programmi dei miei cassetti. Trani è un diamante la cui qualità è sempre più scadente: necessita di una pulizia e di obiettivi chiari che in questi undici anni sono mancati». L'ex sindaco non ha perso l'occasione di criticare aspramente lo stato dei luoghi simbolo di Trani, dalla Villa Comunale con i viali in asfalto alla situazione di Piazza della Repubblica e del Porto. «Bastava puntare su 8-9 milioni di interventi mirati nei luoghi di attrazione turistica per far brillare Trani. Invece si sono innescate situazioni foriere di contenziosi per le generazioni future».rivendica con orgoglio la scelta delle dimissioni nel 2014, definendola un atto di dignità oggi raro. «Io ho staccato la spina per rispetto delle istituzioni, altri oggi restano attaccati alla poltrona anche con rinvii a giudizio pesanti». Questa coerenza morale, unita alla difesa tecnica della sua giunta — definita una «macchina amministrativa perfetta» — costituisce il biglietto da visita con cui l'avvocato tranese si ripresenta agli elettori.La discesa in campo ufficiale diagisce come un potente catalizzatore sullo scacchiere politico tranese, rimescolando i pesi all'interno del centrodestra. Ponendosi simultaneamente comeo come, l'ex sindaco lancia un segnale inequivocabile ai vertici di: il tempo dell'attesa è finito. Questa mossa forza i partiti a uscire dall'impasse decisionale, imponendo una riflessione sulla necessità di una. La figura di Riserbato, infatti, si pone in antitesi rispetto alla "freschezza" dei profili civici privi di curriculum amministrativo, rivendicando la superiorità della competenza matura sulla novità fine a se stessa. In questo contesto, l'non è più solo un traguardo giudiziario, ma si trasforma nel fulcro del suo. È il presupposto etico e fattuale per esigere una "rivincita" democratica, un tentativo di riprendere il filo di quel mandato interrotto bruscamente, offrendo alla coalizione una candidatura che fa della memoria storica e della riabilitazione istituzionale i suoi punti di forza.