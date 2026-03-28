Trani, Via Parini: "Una montagna di vergogna" a ridosso delle abitazioni, il M5S interviene

"Mentre i lavori per la pista di atletica procedono in Via Giachetti, con accesso da Via G. Parini, i residenti del Condominio Quarto vivono prigionieri di una 'montagna di vergogna' alta dieci metri. Non si tratta di un'opera d'arte post-moderna, ma di un ingente ammasso di terra, detriti e vegetazione secca, derivante dai lavori per il nuovo campo di atletica leggera, abbandonato lì da mesi in totale disprezzo delle norme di sicurezza e della salute dei cittadini." ​A denunciarlo fermamente è Vito Branà, Consigliere Comunale del MoVimento 5 Stelle e membro della Commissione Lavori Pubblici, dopo aver effettuato un sopralluogo e preso atto della formale segnalazione inviata dall'Amministratore del condominio agli uffici tecnici comunali. ​"La situazione è insostenibile e pericolosa," prosegue il consigliere stellato. "Le foto e i video parlano chiaro: cumuli instabili, alti quanto i palazzi circostanti, si ergono a pochi metri dai balconi. Con l'estate ormai alle porte, la fitta vegetazione secca che ricopre questo accumulo trasforma l'area in una vera e propria bomba a orologeria. Il rischio di incendio è altissimo e concreto, minacciando direttamente l'incolumità dei residenti, tra cui si contano numerosi bambini. Non possiamo dimenticare che in passato questa zona ha già visto l'intervento dei Vigili del Fuoco per roghi simili." ​Il consigliere del M5S solleva inoltre criticità tecniche e sanitarie: "Oltre al pericolo di crollo e all'impossibilità tecnica per i mezzi di soccorso di accedere alla sommità del cumulo, la continua dispersione di polveri sottili nelle abitazioni e il ristagno di rifiuti tra la vegetazione creano un ambiente insalubre e degradato. È inaccettabile che i cittadini debbano subire questo disagio a causa della cattiva gestione di un cantiere pubblico." Non possiamo più attendere passivamente gli eventi," conclude Vito Branà. "Ho già inviato una PEC urgente all'Ufficio Tecnico, all'Ingegner Puzziferri, e per conoscenza al Sindaco Bottaro, pretendendo delucidazioni immediate e un intervento di messa in sicurezza, diserbo meccanico e abbattimento delle polveri. Ho anche chiesto la convocazione urgente della Commissione Lavori Pubblici per analizzare questa specifica criticità. Il MoVimento 5 Stelle è al fianco dei cittadini per garantire sicurezza, trasparenza e legalità. Dott. Vito Branà Consigliere Comunale – MoVimento 5 Stelle Trani Vice Presidente Commissione Lavori Pubblici