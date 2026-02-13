Caos navette scolastiche a Trani: c’è la svolta. Il nuovo regolamento NCC approderà in Consiglio

Una città che si ferma perché mancano le "carte". È quanto accaduto nelle ultime settimane a Trani, dove il trasporto scolastico complementare – quel servizio di navetta che ogni giorno accompagna centinaia di bambini tra asili, elementari e medie – è piombato nel caos. Il motivo? Un vuoto normativo comunale che ha reso "irregolari" molti operatori, portando a sanzioni da parte della Polizia Locale e lasciando decine di famiglie a piedi, costrette a incastri impossibili tra lavoro e scuola.Per comprendere la portata del problema, occorre definire l'. Si tratta di un servizio pubblico non di linea che integra i trasporti ordinari. Con autovetture fino a 9 posti, l'NCC risponde a esigenze specifiche: non è un autobus di linea, ma un trasporto collettivo o individuale che si attiva su richiesta. La legge è chiara: per operare correttamente, soprattutto quando si tratta di servizi continuativi e sociali come il trasporto scolastico, è necessario unche definisca i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e i bandi pubblici. Senza questo documento, il servizio navetta resta in un limbo burocratico che espone i conducenti a multe salate e le famiglie all'incertezza.A scuotere l'impasse è stato il Capogruppo del Movimento 5 Stelle,, attraverso un video pubblicato sulla sua pagina social che è diventato rapidamente virale. Branà ha dato voce all'esasperazione dei genitori: «È inaccettabile che le famiglie vadano in difficoltà perché il Comune non approva un regolamento fermo da mesi. I varchi elettronici e le piazze sono importanti, ma risolvere i problemi della quotidianità deve essere la priorità. Solo con l'approvazione di questo testo si potrà fare un bando pubblico e regolarizzare il servizio».La pressione politica e il clamore mediatico hanno sortito l'effetto sperato nel giro di pochissime ore. Lo stesso Branà, a meno di una giornata dalla denuncia, ha comunicato il "cambio di passo" della politica locale. «Oggi in Commissione Affari Istituzionali, su mia sollecitazione e grazie al buon senso di tutte le forze politiche, si è deciso all'unanimità di portare il Regolamento sul Noleggio con Conducente nel prossimo Consiglio Comunale», ha annunciato il pentastellato.Il passaggio in Commissione rappresenta il semaforo verde definitivo. Ora la palla passa alla massima assise cittadina: l'approvazione del regolamento permetterà finalmente all'Amministrazione di procedere con i bandi pubblici. Questo non solo risolverà il problema del trasporto per i piccoli studenti, ma garantirà anche che i mezzi circolanti siano autorizzati, sicuri e inseriti in una cornice di legalità.«Questo dobbiamo fare: risolvere i problemi quotidiani dei cittadini», conclude Branà. Un monito che, per una volta, sembra aver trovato una risposta corale e immediata tra le diverse forze politiche, unite dalla necessità di non lasciare le famiglie tranesi senza una delle chiavi più importanti per l'organizzazione della vita familiare: il diritto a un trasporto scolastico sicuro e regolare.La risoluzione di questo stallo normativo non rappresenta solo un traguardo amministrativo, ma è la dimostrazione che il dialogo tra istituzioni e cittadini può ancora produrre risultati tangibili in tempi record. Quando il "palazzo" recepisce l'urgenza di una madre che deve incastrare gli orari di lavoro o di un autista che vuole operare nella legalità, la politica recupera la sua funzione più nobile: quella di. L'approvazione del regolamento NCC restituirà serenità alle famiglie tranesi, garantendo ai più piccoli un tragitto verso scuola sicuro e protetto da regole certe. La rapidità con cui si è giunti all'unanimità in Commissione fa ben sperare per il futuro: è il segno che, di fronte al benessere della comunità e alla tutela dei servizi essenziali, le bandiere partitiche possono ammainarsi per lasciare spazio al. Trani si prepara così a voltare pagina, trasformando un momento di crisi in un'opportunità di regolarizzazione e crescita per tutto il comparto dei trasporti cittadini.