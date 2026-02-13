Vito Branà. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Vito Branà. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Caos navette scolastiche a Trani: c’è la svolta. Il nuovo regolamento NCC approderà in Consiglio

Dopo la denuncia di Branà (M5S) sulle famiglie in difficoltà e le sanzioni ai pulmini, la Commissione accelera: «Ora bando pubblico per regolarizzare il servizio»

Trani - venerdì 13 febbraio 2026 14.55
Una città che si ferma perché mancano le "carte". È quanto accaduto nelle ultime settimane a Trani, dove il trasporto scolastico complementare – quel servizio di navetta che ogni giorno accompagna centinaia di bambini tra asili, elementari e medie – è piombato nel caos. Il motivo? Un vuoto normativo comunale che ha reso "irregolari" molti operatori, portando a sanzioni da parte della Polizia Locale e lasciando decine di famiglie a piedi, costrette a incastri impossibili tra lavoro e scuola.

Cos'è l'NCC e perché il regolamento è vitale - Per comprendere la portata del problema, occorre definire l'NCC (Noleggio con Conducente). Si tratta di un servizio pubblico non di linea che integra i trasporti ordinari. Con autovetture fino a 9 posti, l'NCC risponde a esigenze specifiche: non è un autobus di linea, ma un trasporto collettivo o individuale che si attiva su richiesta. La legge è chiara: per operare correttamente, soprattutto quando si tratta di servizi continuativi e sociali come il trasporto scolastico, è necessario un regolamento comunale che definisca i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e i bandi pubblici. Senza questo documento, il servizio navetta resta in un limbo burocratico che espone i conducenti a multe salate e le famiglie all'incertezza.

La denuncia social: «Bambini e genitori ultima ruota del carro» - A scuotere l'impasse è stato il Capogruppo del Movimento 5 Stelle, Vito Branà, attraverso un video pubblicato sulla sua pagina social che è diventato rapidamente virale. Branà ha dato voce all'esasperazione dei genitori: «È inaccettabile che le famiglie vadano in difficoltà perché il Comune non approva un regolamento fermo da mesi. I varchi elettronici e le piazze sono importanti, ma risolvere i problemi della quotidianità deve essere la priorità. Solo con l'approvazione di questo testo si potrà fare un bando pubblico e regolarizzare il servizio».

La svolta: fumata bianca in Commissione - La pressione politica e il clamore mediatico hanno sortito l'effetto sperato nel giro di pochissime ore. Lo stesso Branà, a meno di una giornata dalla denuncia, ha comunicato il "cambio di passo" della politica locale. «Oggi in Commissione Affari Istituzionali, su mia sollecitazione e grazie al buon senso di tutte le forze politiche, si è deciso all'unanimità di portare il Regolamento sul Noleggio con Conducente nel prossimo Consiglio Comunale», ha annunciato il pentastellato.

Dalla burocrazia alla soluzione - Il passaggio in Commissione rappresenta il semaforo verde definitivo. Ora la palla passa alla massima assise cittadina: l'approvazione del regolamento permetterà finalmente all'Amministrazione di procedere con i bandi pubblici. Questo non solo risolverà il problema del trasporto per i piccoli studenti, ma garantirà anche che i mezzi circolanti siano autorizzati, sicuri e inseriti in una cornice di legalità.
«Questo dobbiamo fare: risolvere i problemi quotidiani dei cittadini», conclude Branà. Un monito che, per una volta, sembra aver trovato una risposta corale e immediata tra le diverse forze politiche, unite dalla necessità di non lasciare le famiglie tranesi senza una delle chiavi più importanti per l'organizzazione della vita familiare: il diritto a un trasporto scolastico sicuro e regolare.

l valore del buonsenso: quando la politica ascolta la città - La risoluzione di questo stallo normativo non rappresenta solo un traguardo amministrativo, ma è la dimostrazione che il dialogo tra istituzioni e cittadini può ancora produrre risultati tangibili in tempi record. Quando il "palazzo" recepisce l'urgenza di una madre che deve incastrare gli orari di lavoro o di un autista che vuole operare nella legalità, la politica recupera la sua funzione più nobile: quella di facilitatrice della vita quotidiana. L'approvazione del regolamento NCC restituirà serenità alle famiglie tranesi, garantendo ai più piccoli un tragitto verso scuola sicuro e protetto da regole certe. La rapidità con cui si è giunti all'unanimità in Commissione fa ben sperare per il futuro: è il segno che, di fronte al benessere della comunità e alla tutela dei servizi essenziali, le bandiere partitiche possono ammainarsi per lasciare spazio al bene comune. Trani si prepara così a voltare pagina, trasformando un momento di crisi in un'opportunità di regolarizzazione e crescita per tutto il comparto dei trasporti cittadini.



  • Movimento 5 stelle
Altri contenuti a tema
Il Movimento 5 Stelle a Trani per il lavoro dignitoso Il Movimento 5 Stelle a Trani per il lavoro dignitoso Il gruppo territoriale e Vito Branà presentano la mozione per il salario minimo di 9 euro negli appalti comunali
Trani, solidarietà compiuta: il M5S consegna i doni di "Giocattoli in Movimento". Branà: "La città ha un grande cuore" Attualità Trani, solidarietà compiuta: il M5S consegna i doni di "Giocattoli in Movimento". Branà: "La città ha un grande cuore" Lunedì scorso la consegna dei giochi raccolti in piazza donati alle associazioni per i bimbi meno fortunati
M5S di Trani vuole vederci chiaro sui fondi revocati del PNRR e sulle parcelle liquidate M5S di Trani vuole vederci chiaro sui fondi revocati del PNRR e sulle parcelle liquidate Branà presenza istanza di accesso agli atti e interrogazione: “Chiarezza sui 370mila euro pagati a progetto fermo”
"Giocattoli in Movimento": a Trani lo scambio solidale per una Epifania diversa Iniziative e promozioni "Giocattoli in Movimento": a Trani lo scambio solidale per una Epifania diversa M5S Trani: festa del dono e del riciclo in Piazza Repubblica. Branà: "Insegniamo ai piccoli a non sprecare"
Trani, tegola sul PNRR: revocati 15 mln. per il Pinqua. L'allarme di Branà (M5S): «Un disastro annunciato» Trani, tegola sul PNRR: revocati 15 mln. per il Pinqua. L'allarme di Branà (M5S): «Un disastro annunciato» Il pentastellato durissimo: «Uffici affogati e risorse perse mentre si pagano i progettisti. Il Sindaco doveva avere l'onestà di dirlo alla città»
Trani, torna "Giocattoli in Movimento": l'Epifania solidale del M5S in Piazza della Repubblica Attualità Trani, torna "Giocattoli in Movimento": l'Epifania solidale del M5S in Piazza della Repubblica Il 6 gennaio appuntamento al gazebo nei pressi della statua di Bovio
Allagamenti in via Mascagni: il M5S chiede interventi urgenti e stop all'urbanizzazione selvaggia Allagamenti in via Mascagni: il M5S chiede interventi urgenti e stop all'urbanizzazione selvaggia Dopo il sopralluogo con i residenti, il consigliere Branà denuncia l'assenza di fogna bianca e studi idrogeologici:
Il Movimento5Stelle: "Contro il cemento, la Città Spugna" Attualità Il Movimento5Stelle: "Contro il cemento, la Città Spugna" L'Ing. Rita Reggio sabato 13 dicembre: conferenza pubblica su urbanistica e sostenibilità
Puglia Village, il 2025 della svolta: shopping, turismo e territorio al centro della strategia
13 febbraio 2026 Puglia Village, il 2025 della svolta: shopping, turismo e territorio al centro della strategia
L'Arcivescovo D’Ascenzo stasera alla Chiesa degli Angeli Custodi per l'incontro: "La Parola contro l'ombra dei conflitti "
13 febbraio 2026 L'Arcivescovo D’Ascenzo stasera alla Chiesa degli Angeli Custodi per l'incontro: "La Parola contro l'ombra dei conflitti"
Martina Colombari a Trani, soggiorno di relax e gusto per le vie del centro storico
13 febbraio 2026 Martina Colombari a Trani, soggiorno di relax e gusto per le vie del centro storico
Scuole tranesi: la rabbia delle mamme del IV Circolo
13 febbraio 2026 Scuole tranesi: la rabbia delle mamme del IV Circolo
Antonio Loconte eletto all’unanimità presidente della VI Commissione Urbanistica
13 febbraio 2026 Antonio Loconte eletto all’unanimità presidente della VI Commissione Urbanistica
Amet, nuovi orari di accesso al pubblico per alcuni uffici
13 febbraio 2026 Amet, nuovi orari di accesso al pubblico per alcuni uffici
Trani, finge di essere il nipote e chiede soldi: arrestato 26enne
13 febbraio 2026 Trani, finge di essere il nipote e chiede soldi: arrestato 26enne
AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione
13 febbraio 2026 AVIS Trani: un 22 febbraio tra solidarietà e partecipazione
Polizia Locale: ora a Trani la videosorveglianza è un "Patto di Comunità ", da 23 a oltre 170 telecamere attive
13 febbraio 2026 Polizia Locale: ora a Trani la videosorveglianza è un "Patto di Comunità", da 23 a oltre 170 telecamere attive
Scuole e cantieri infiniti a Trani: Ornella Gelso (FdI) attacca il Comune
13 febbraio 2026 Scuole e cantieri infiniti a Trani: Ornella Gelso (FdI) attacca il Comune
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.