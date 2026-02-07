Vito Branà - Movimeto 5Stelle
Politica

Il Movimento 5 Stelle a Trani per il lavoro dignitoso

Il gruppo territoriale e Vito Branà presentano la mozione per il salario minimo di 9 euro negli appalti comunali

Trani - sabato 7 febbraio 2026 Comunicato Stampa
L'obiettivo della mozione che sarà depositata il 06/02/2026 dal Consigliere comunale Vito Branà del Movimento 5 Stelle è quello di assicurare che nessuno lavori per paghe da fame quando il committente è il settore pubblico. Saranno introdotti criteri di premialità nella partecipazione ai bandi pubblici comunali per le imprese che garantiscono ai propri dipendenti un trattamento economico minimo non inferiore a 9 euro lordi l'ora.

Abbiamo bisogno di contrastare il fenomeno del "lavoro povero", che colpisce anche il nostro territorio. La mozione impegna il Sindaco e la Giunta a inserire, in tutti i futuri bandi di gara e nelle procedure di affidamento di servizi e forniture indette dal Comune, un punteggio tecnico aggiuntivo per quelle aziende che certifichino l'applicazione di contratti collettivi o accordi aziendali che rispettino tale soglia minima di dignità.

"Vogliamo, con questa proposta, che l'Amministrazione Comunale diventi un modello di responsabilità sociale" ha dichiarato il Consigliere Branà. "Mentre a livello nazionale il dibattito prosegue, a livello locale abbiamo il dovere di agire. Non possiamo permettere che i servizi pubblici siano erogati sulla pelle di lavoratori sottopagati. Premiare le imprese virtuose significa non solo difendere i diritti dei lavoratori, ma anche garantire servizi di maggiore qualità, sottraendo spazio alla logica del massimo ribasso che penalizza chi rispetta le regole."

Il provvedimento mira anche a tutelare le tante realtà imprenditoriali del territorio che già oggi riconoscono salari giusti, ma che rischiano di essere tagliate fuori dalla concorrenza sleale di chi comprime i costi del personale oltre i limiti della dignità. La mozione sarà discussa nelle prossima seduta del Consiglio Comunale. "Speriamo in una convergenza ampia di tutte le forze politiche, sia di quelle che a livello nazionale sostengono la lotta al lavoro povero sia di altri consiglieri di opposizione. Vorremmo che sia considerato un obiettivo importante assicurare la dignità dei lavoratori per far crescere e sviluppare l'economia locale e che questo diventi un pilastro di civiltà per la nostra comunità."
