"Giocattoli in Movimento": a Trani lo scambio solidale per una Epifania diversa

Non solo dolci e calze nella giornata dell'Epifania appena trascorsa. Lo scorso, il cuore di Trani ha battuto al ritmo della condivisione grazie al ritorno di, l' iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle. In una Piazza della Repubblica baciata dall'entusiasmo delle famiglie, il gazebo allestito nei pressi del monumento a Giovanni Bovio si è trasformato, dalle 10:00 alle 13:00, in un piccolo laboratorio di educazione civica e altruismo.In un periodo storico spesso segnato dal consumismo sfrenato, l'iniziativa ha lanciato un messaggio in controtendenza, trasformando la festa in un momento di comunità. La semplice formula ha coinvolto decine di bambini: portare due giocattoli o libri usati (ma integri e puliti) per riceverne uno in cambio. Un gesto che va oltre la semplice raccolta benefica: è un invito a dare una, insegnando ai più piccoli che condividere rende più felici del semplice possedere.A spiegare l'unicità di questo evento rispetto alle tante altre manifestazioni dell'Epifania è stato, intervenuto durante la mattinata per sottolineare il valore pedagogico del progetto: «Questa iniziativa non fa altro che creare un movimento solidale» ha dichiarato Branà. «I bambini che non giocano più con determinati giocattoli fanno uno scambio con altri che noi mettiamo a disposizione. È un modo per mantenere una certa sostenibilità e insegnare la solidarietà. È molto interessante perché insegna a non sprecare, a riciclare e ad avviare un».Branà ha poi posto l'accento su un paradosso moderno: «Adesso i nostri figli hanno così tanti giocattoli che molte volte non ci giocano più, li usano una volta ed è veramente un peccato. Ci sono invece tanti altri bambini che non possono avere i giochi per tanti motivi; quindi noi cerchiamo di sensibilizzare questo scambio solidale».L'onda di solidarietà partita da Piazza della Repubblica non si è fermata alla chiusura del gazebo. I giocattoli raccolti e non scambiati, infatti, avranno una destinazione nobile: saranno donati ai, allee alle strutture per l'infanzia del territorio. Trani ha risposto presente, dimostrando che un oggetto, se donato con cura, può regalare ancora gioia a qualcun altro. Un piccolo gesto circolare che ha fatto bene all'ambiente, ma soprattutto al cuore della città.