Candela
Candela
Cronaca

Oggi a Trani l'ultimo saluto a Salvatore Patruno

Nel pomeriggio i funerali del 31enne scomparso nell'incidente su via Barletta

Trani - mercoledì 25 febbraio 2026 11.38
Si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 15.30, presso la parrocchia San Magno, i funerali di Salvatore Patruno, il 31enne tragicamente scomparso in seguito all'incidente avvenuto nei giorni scorsi su via Barletta. Un dolore profondo ha colpito la comunità cittadina, ancora scossa per quanto accaduto in quella che doveva essere una notte come tante e che si è invece trasformata in tragedia.

Secondo quanto ricostruito finora, Patruno quella notte si trovava seduto sui sedili posteriori a bordo dell'auto, una Volkswagen Golf, coinvolta nello schianto. L'impatto è stato violentissimo e per il 31enne non c'è stato nulla da fare. Sono invece miracolosamente sopravvissuti al terribile gli altri due giovani che viaggiavano a bordo con lui: le loro condizioni sono in via di miglioramento.

Dopo l'esecuzione dell'autopsia, disposta dall'autorità giudiziaria per chiarire con precisione le cause del decesso, la salma è stata restituita alla famiglia per consentire lo svolgimento delle esequie. Attorno ai familiari e agli amici si è stretto in queste ore un forte abbraccio di cordoglio, con numerosi messaggi di affetto e incredulità. Il 31enne lascia una moglie e due figli.

Sulla dinamica dell'incidente continuano intanto le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire con esattezza quanto accaduto lungo via Barletta. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili, tra rilievi tecnici e testimonianze, per fare piena luce su quella terribile notte.

La città si prepara ora a dare l'ultimo saluto a Salvatore in un clima di profonda commozione, mentre prosegue il lavoro degli inquirenti per accertare eventuali responsabilità.
  • Incidente
Altri contenuti a tema
Tamponamento sulla 16bis, code verso Foggia Tamponamento sulla 16bis, code verso Foggia Coinvolti diversi mezzi, un'auto in fiamme
Trani, tragico incidente su via Barletta: un morto e due ragazzi gravi in codice rosso Trani, tragico incidente su via Barletta: un morto e due ragazzi gravi in codice rosso Coinvolta un’unica vettura, la dinamica al vaglio delle forze dell'ordine
Incidente in via Ognissanti a Trani: autocarro contro edificio Incidente in via Ognissanti a Trani: autocarro contro edificio Il caso riapre il dibattito: i mezzi pesanti possono circolare tra le strette vie del centro storico?
Incidenti sulla16bis: chilometri di coda tra Trani Nord e Sud Incidenti sulla16bis: chilometri di coda tra Trani Nord e Sud Traffico paralizzato in direzione Foggia
Scontro tra auto e monopattino a Trani: giovane sfonda il parabrezza e finisce in ospedale Scontro tra auto e monopattino a Trani: giovane sfonda il parabrezza e finisce in ospedale Traffico in tilt, pesanti disagi per la circolazione
Incidente tra auto e moto in via delle Forze Armate: traffico in tilt Incidente tra auto e moto in via delle Forze Armate: traffico in tilt Due feriti trasportati in ospedale in codice rosso
Incidente tra auto e moto in via Arno a Trani, ferito il motociclista Incidente tra auto e moto in via Arno a Trani, ferito il motociclista Sul posto Carabinieri e 118
Incidente tra auto e moto su via delle Forze Armate: traffico bloccato e tre persone soccorse Incidente tra auto e moto su via delle Forze Armate: traffico bloccato e tre persone soccorse Sul posto all'altezza dello svincolo di Trani centro, mezzi del 118, Polizia Locale e Carabinieri
Playoff sempre più lontani per l’Asd Trani: vince la Fulgor Molfetta 2-1
25 febbraio 2026 Playoff sempre più lontani per l’Asd Trani: vince la Fulgor Molfetta 2-1
Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
25 febbraio 2026 Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
Marco Galiano è il candidato del "Campo Largo ", le sue prime dichiarazioni: «Un onore gigantesco, studierò ogni dossier per Trani»
25 febbraio 2026 Marco Galiano è il candidato del "Campo Largo", le sue prime dichiarazioni: «Un onore gigantesco, studierò ogni dossier per Trani»
Sicurezza stradale nella BAT: rafforzato l’impegno istituzionale
25 febbraio 2026 Sicurezza stradale nella BAT: rafforzato l’impegno istituzionale
"OraTrani " sceglie la via della competenza
25 febbraio 2026 "OraTrani" sceglie la via della competenza
De Simone (MCL di Trani) denuncia disagi sociali a Trani
25 febbraio 2026 De Simone (MCL di Trani) denuncia disagi sociali a Trani
La Polisportiva Trani chiude i conti: 5-1 al Ruvo e +13 sul secondo posto
24 febbraio 2026 La Polisportiva Trani chiude i conti: 5-1 al Ruvo e +13 sul secondo posto
AMET S.p.A. ha comunicato la prematura scomparsa del proprio dipendente Paolo Curci
24 febbraio 2026 AMET S.p.A. ha comunicato la prematura scomparsa del proprio dipendente Paolo Curci
Ambito territoriale Trani-Bisceglie, al via dodici tirocini per ragazzi con disabilità
24 febbraio 2026 Ambito territoriale Trani-Bisceglie, al via dodici tirocini per ragazzi con disabilità
Morte chef Casale, il giudice rinvia ancora: nuove verifiche sulle fotografie
24 febbraio 2026 Morte chef Casale, il giudice rinvia ancora: nuove verifiche sulle fotografie
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.