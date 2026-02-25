Oggi a Trani l'ultimo saluto a Salvatore Patruno

Si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 15.30, presso la parrocchia San Magno, i funerali di Salvatore Patruno, il 31enne tragicamente scomparso in seguito all'incidente avvenuto nei giorni scorsi su via Barletta. Un dolore profondo ha colpito la comunità cittadina, ancora scossa per quanto accaduto in quella che doveva essere una notte come tante e che si è invece trasformata in tragedia.Secondo quanto ricostruito finora, Patruno quella notte si trovava seduto sui sedili posteriori a bordo dell'auto, una Volkswagen Golf, coinvolta nello schianto. L'impatto è stato violentissimo e per il 31enne non c'è stato nulla da fare. Sono invece miracolosamente sopravvissuti al terribile gli altri due giovani che viaggiavano a bordo con lui: le loro condizioni sono in via di miglioramento.Dopo l'esecuzione dell'autopsia, disposta dall'autorità giudiziaria per chiarire con precisione le cause del decesso, la salma è stata restituita alla famiglia per consentire lo svolgimento delle esequie. Attorno ai familiari e agli amici si è stretto in queste ore un forte abbraccio di cordoglio, con numerosi messaggi di affetto e incredulità. Il 31enne lascia una moglie e due figli.Sulla dinamica dell'incidente continuano intanto le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire con esattezza quanto accaduto lungo via Barletta. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili, tra rilievi tecnici e testimonianze, per fare piena luce su quella terribile notte.La città si prepara ora a dare l'ultimo saluto a Salvatore in un clima di profonda commozione, mentre prosegue il lavoro degli inquirenti per accertare eventuali responsabilità.