Incidente sulla 16bis
Incidente sulla 16bis
Cronaca

Tamponamento sulla 16bis, code verso Foggia

Coinvolti diversi mezzi, un'auto in fiamme

Trani - lunedì 23 febbraio 2026 8.47
Traffico rallentato sulla SS16bis in direzione Foggia, nel tratto tra Trani Capirro e Trani Centro, a causa di un tamponamento che ha coinvolto un tir e almeno tre automobili.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8: dalle prime informazioni un'auto sarebbe andata in fiamme. Sul posto oltre le forze dell'ordine anche i sanitari del 118. Si registrano code di circa due chilometri e rallentamenti in direzione nord.
  • Incidente
Altri contenuti a tema
Trani, tragico incidente su via Barletta: un morto e due ragazzi gravi in codice rosso Trani, tragico incidente su via Barletta: un morto e due ragazzi gravi in codice rosso Coinvolta un’unica vettura, la dinamica al vaglio delle forze dell'ordine
Incidente in via Ognissanti a Trani: autocarro contro edificio Incidente in via Ognissanti a Trani: autocarro contro edificio Il caso riapre il dibattito: i mezzi pesanti possono circolare tra le strette vie del centro storico?
Incidenti sulla16bis: chilometri di coda tra Trani Nord e Sud Incidenti sulla16bis: chilometri di coda tra Trani Nord e Sud Traffico paralizzato in direzione Foggia
Scontro tra auto e monopattino a Trani: giovane sfonda il parabrezza e finisce in ospedale Scontro tra auto e monopattino a Trani: giovane sfonda il parabrezza e finisce in ospedale Traffico in tilt, pesanti disagi per la circolazione
Incidente tra auto e moto in via delle Forze Armate: traffico in tilt Incidente tra auto e moto in via delle Forze Armate: traffico in tilt Due feriti trasportati in ospedale in codice rosso
Incidente tra auto e moto in via Arno a Trani, ferito il motociclista Incidente tra auto e moto in via Arno a Trani, ferito il motociclista Sul posto Carabinieri e 118
Incidente tra auto e moto su via delle Forze Armate: traffico bloccato e tre persone soccorse Incidente tra auto e moto su via delle Forze Armate: traffico bloccato e tre persone soccorse Sul posto all'altezza dello svincolo di Trani centro, mezzi del 118, Polizia Locale e Carabinieri
Incidente sulla SS16 bis tra Trani e Barletta: traffico intenso Incidente sulla SS16 bis tra Trani e Barletta: traffico intenso Sul posto l'intervento della Polizia Locale
Trani ancora protagonista in tv: Mattia Petrocelli alla Ruota della Fortuna
23 febbraio 2026 Trani ancora protagonista in tv: Mattia Petrocelli alla Ruota della Fortuna
Educatori negati: una ferita aperta nel Welfare di Trani e Bisceglie. La cronistoria di una battaglia per la dignità.
23 febbraio 2026 Educatori negati: una ferita aperta nel Welfare di Trani e Bisceglie. La cronistoria di una battaglia per la dignità.
“The River of Cheese” al 1° Circolo Didattico “De Amicis " di Trani
23 febbraio 2026 “The River of Cheese” al 1° Circolo Didattico “De Amicis" di Trani
Trani, il "Patto di Responsabilità " di De Feudis: Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia blindano la coalizione civica
23 febbraio 2026 Trani, il "Patto di Responsabilità" di De Feudis: Claudio Biancolillo e Cecilia Di Lernia blindano la coalizione civica
Moscatelli (Art.97).Sottopasso e sottovia bloccati: Trani ferma tra burocrazia e scelte politiche
23 febbraio 2026 Moscatelli (Art.97).Sottopasso e sottovia bloccati: Trani ferma tra burocrazia e scelte politiche
Lega Navale Trani: la prima tappa del Campionato Zonale Classe Optimist - Trofeo Challange
23 febbraio 2026 Lega Navale Trani: la prima tappa del Campionato Zonale Classe Optimist - Trofeo Challange
Il cuore a 360°: al liceo “Vecchi” di Trani un’assemblea dedicata al servizio per il prossimo
22 febbraio 2026 Il cuore a 360°: al liceo “Vecchi” di Trani un’assemblea dedicata al servizio per il prossimo
Angela Mercorio "Trani 2035 ", il civismo alza la voce
22 febbraio 2026 Angela Mercorio "Trani 2035", il civismo alza la voce
Soccer Trani beffata in pieno recupero: contro il San Marco termina 2-2
22 febbraio 2026 Soccer Trani beffata in pieno recupero: contro il San Marco termina 2-2
Trani, il PD e il "valzer dei nomi ": quando la smentita ufficiale conferma la riflessione in corso
22 febbraio 2026 Trani, il PD e il "valzer dei nomi": quando la smentita ufficiale conferma la riflessione in corso
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.