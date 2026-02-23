Cronaca
Tamponamento sulla 16bis, code verso Foggia
Coinvolti diversi mezzi, un'auto in fiamme
Trani - lunedì 23 febbraio 2026 8.47
Traffico rallentato sulla SS16bis in direzione Foggia, nel tratto tra Trani Capirro e Trani Centro, a causa di un tamponamento che ha coinvolto un tir e almeno tre automobili.
L'incidente è avvenuto intorno alle 8: dalle prime informazioni un'auto sarebbe andata in fiamme. Sul posto oltre le forze dell'ordine anche i sanitari del 118. Si registrano code di circa due chilometri e rallentamenti in direzione nord.
