Tamponamento sulla 16bis, code verso Foggia

Traffico rallentato sulla SS16bis in direzione Foggia, nel tratto tra Trani Capirro e Trani Centro, a causa di un tamponamento che ha coinvolto un tir e almeno tre automobili.L'incidente è avvenuto intorno alle 8: dalle prime informazioni un'auto sarebbe andata in fiamme. Sul posto oltre le forze dell'ordine anche i sanitari del 118. Si registrano code di circa due chilometri e rallentamenti in direzione nord.