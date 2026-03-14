Stamani a Trani, auto investe due pedoni sulle strisce in via Malcangi: feriti un uomo e una donna

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Momenti di apprensione questa mattina a Trani per un investimento avvenuto all'incrocio tra via Malcangi e corso Imbriani, dove un'auto ha travolto due pedoni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali.Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti sul posto, alla guida dell'auto – una vettura di colore grigio – ci sarebbe stata una donna che, per cause ancora da accertare, non avrebbe visto i due pedoni mentre attraversavano. Il primo impatto ha coinvolto una donna che avrebbe riportato un trauma al gomito. Subito dopo è stato investito anche l'uomo che era con lei, rimasto a terra dopo l'urto e dolorante a una caviglia; il pedone avrebbe inoltre lamentato un forte dolore al costato sul lato sinistro.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti prima di trasferirli al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi ma necessitano di ulteriori controlli. Tra i presenti c'è chi ha raccontato che la conducente avrebbe spiegato di essere stata abbagliata dal sole, circostanza che però alcuni testimoni hanno messo in dubbio, sottolineando come in quel punto della strada la visuale sia spesso coperta dai palazzi circostanti.L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza dell'incrocio tra via Malcangi e corso Imbriani, un punto della città segnalato da diversi residenti come particolarmente trafficato e complesso. C'è chi chiede interventi per migliorare la sicurezza, come strisce pedonali più visibili o l'installazione di un semaforo per regolare meglio il traffico