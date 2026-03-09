Incidente su Corso Vittorio Emanuele: feriti due giovani, non sono gravi

Momenti di apprensione poco prima delle ore 14 su Corso Vittorio Emanuele, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una moto e un'automobile. Nel sinistro sono rimasti feriti due ragazzi che viaggiavano sul mezzo a due ruote.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, l'incidente sarebbe stato provocato da una mancata precedenza, probabilmente da parte della moto, che si è scontrata con un'auto che proveniva da una traversa del corso.Ad avere la peggio sono stati i due giovani motociclisti, che hanno riportato ferite fortunatamente non gravi. I ragazzi sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, intervenuto rapidamente sul posto per prestare le prime cure e provvedere al trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.Illeso invece il conducente dell'automobile coinvolta nell'impatto.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro e gestire la viabilità.Sono in corso ulteriori verifiche per accertare con precisione le responsabilità dell'accaduto.