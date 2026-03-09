Incidente auto moto
Incidente auto moto
Cronaca

Incidente su Corso Vittorio Emanuele: feriti due giovani, non sono gravi

Viaggiavano a bordo di una moto che si è scontrata contro un'auto

Trani - lunedì 9 marzo 2026 14.13
Momenti di apprensione poco prima delle ore 14 su Corso Vittorio Emanuele, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una moto e un'automobile. Nel sinistro sono rimasti feriti due ragazzi che viaggiavano sul mezzo a due ruote.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, l'incidente sarebbe stato provocato da una mancata precedenza, probabilmente da parte della moto, che si è scontrata con un'auto che proveniva da una traversa del corso.

Ad avere la peggio sono stati i due giovani motociclisti, che hanno riportato ferite fortunatamente non gravi. I ragazzi sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, intervenuto rapidamente sul posto per prestare le prime cure e provvedere al trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.
Illeso invece il conducente dell'automobile coinvolta nell'impatto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro e gestire la viabilità.

Sono in corso ulteriori verifiche per accertare con precisione le responsabilità dell'accaduto.
Incidente sul corso
  • Incidente
Altri contenuti a tema
Oggi a Trani l'ultimo saluto a Salvatore Patruno Oggi a Trani l'ultimo saluto a Salvatore Patruno Nel pomeriggio i funerali del 31enne scomparso nell'incidente su via Barletta
Tamponamento sulla 16bis, code verso Foggia Tamponamento sulla 16bis, code verso Foggia Coinvolti diversi mezzi, un'auto in fiamme
Trani, tragico incidente su via Barletta: un morto e due ragazzi gravi in codice rosso Trani, tragico incidente su via Barletta: un morto e due ragazzi gravi in codice rosso Coinvolta un’unica vettura, la dinamica al vaglio delle forze dell'ordine
Incidente in via Ognissanti a Trani: autocarro contro edificio Incidente in via Ognissanti a Trani: autocarro contro edificio Il caso riapre il dibattito: i mezzi pesanti possono circolare tra le strette vie del centro storico?
Incidenti sulla16bis: chilometri di coda tra Trani Nord e Sud Incidenti sulla16bis: chilometri di coda tra Trani Nord e Sud Traffico paralizzato in direzione Foggia
Scontro tra auto e monopattino a Trani: giovane sfonda il parabrezza e finisce in ospedale Scontro tra auto e monopattino a Trani: giovane sfonda il parabrezza e finisce in ospedale Traffico in tilt, pesanti disagi per la circolazione
Incidente tra auto e moto in via delle Forze Armate: traffico in tilt Incidente tra auto e moto in via delle Forze Armate: traffico in tilt Due feriti trasportati in ospedale in codice rosso
Incidente tra auto e moto in via Arno a Trani, ferito il motociclista Incidente tra auto e moto in via Arno a Trani, ferito il motociclista Sul posto Carabinieri e 118
Nuoto Master, trionfa la Sport and Events Piscine Dipalma di Trani: terzo titolo regionale consecutivo
9 marzo 2026 Nuoto Master, trionfa la Sport and Events Piscine Dipalma di Trani: terzo titolo regionale consecutivo
Servizio Civile Universale 2026: Xiao Yan seleziona quattro giovani tra i 18 e i 28 anni
9 marzo 2026 Servizio Civile Universale 2026: Xiao Yan seleziona quattro giovani tra i 18 e i 28 anni
Il Comune di Trani celebra i talenti della danza: premiati i ragazzi della South Dance Center
9 marzo 2026 Il Comune di Trani celebra i talenti della danza: premiati i ragazzi della South Dance Center
Referendum e giustizia, a Trani un convegno sulle ragioni del Sì con il viceministro Sisto
9 marzo 2026 Referendum e giustizia, a Trani un convegno sulle ragioni del Sì con il viceministro Sisto
Bari Centrale, completato il raddoppio della linea Taranto–Bari e attivato il nuovo sistema di controllo ferroviario
9 marzo 2026 Bari Centrale, completato il raddoppio della linea Taranto–Bari e attivato il nuovo sistema di controllo ferroviario
Rimozione pali in ghisa, il Comitato Sant'Agostino convoca una conferenza stampa
9 marzo 2026 Rimozione pali in ghisa, il Comitato Sant'Agostino convoca una conferenza stampa
Adriatica Trani supera Manfredonia: vittoria di squadra in un Tensostatico senza pubblico
9 marzo 2026 Adriatica Trani supera Manfredonia: vittoria di squadra in un Tensostatico senza pubblico
“Le donne per le vie di Trani”: memoria e storia femminile nella toponomastica della città
9 marzo 2026 “Le donne per le vie di Trani”: memoria e storia femminile nella toponomastica della città
L’arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo annuncia un giorno di preghiera e digiuno per la pace
9 marzo 2026 L’arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo annuncia un giorno di preghiera e digiuno per la pace
ASD Brio Volley Academy Trani: sport, formazione e passione per la pallavolo
8 marzo 2026 ASD Brio Volley Academy Trani: sport, formazione e passione per la pallavolo
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.