Il consigliere Antonio Loconte aderisce al gruppo dei "Popolari" e viene nominato coordinatore cittadino

Il Consigliere Comunale di Trani, Avv. Antonio Loconte, ha aderito al Gruppo dei "Popolari" ed è stato nominato coordinatore cittadino. "Con Antonio Loconte, cui mi lega una profonda amicizia e una inossidabile stima dal punto di vista personale e politico, cresce a Trani il laboratorio politico che si pone l'obiettivo di un programma unitario che rafforzi l'area centrale per rappresentare le molteplici istanze che provengono dalla tradizione moderata e riformista e restituendo un'alternativa valida agli elettori", così il Coordinatore provinciale e Consigliere regionale della BAT, Francesco La Notte che sta provvedendo in piena autonomia alla nomina dei Coordinatori cittadini in tutti i comuni della Provincia.Parole cui si aggiungono quelle degli Assessori Regionali Gianni Stea e Sebastiano Leo e del Presidente della Commissione sanità, Mauro Vizzino, che colgono l'occasione per elogiare "il lavoro di squadra di tutti i Coordinatori provinciali dei Popolari, nei territorio di propria competenza", di concerto con il Coordinatore regionale dei "Popolari", Sen. Totò Ruggeri. Quest'ultimo sottolinea il valore di un progetto "in grado di rappresentare le molteplici istanze che provengono dalla tradizione centrista. Ripartiamo dal basso recependo e facendo nostre le istanze che arrivano dai territori per concertare un nuovo progetto sulla base di programmi condivisi".