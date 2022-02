Lavori a Capo Colonna, Loconte: "Gli elogi cozzano con il materiale scadente utilizzato"

«Stamattina mi sono recato presso la Baia di Capo Colonna per constatare lo stato dei lavori di ripascimento in corso sulla nostra litoranea. Gli applausi e gli elogi dispensati nei giorni scorsi per la riqualificazione di un tratto costiero finalmente fruibile cozzano con il materiale "scadente" utilizzato». È quanto lamenta in una nota il consigliere di maggioranza, Antonio Loconte.«Nella foto qui sotto (ndr, in icona) -aggiunge - avete la possibilità di osservare le pietre posate in quel tratto... non si tratta di ciottoli né di ghiaia di mare ma di veri e propri "scarti". Queste pietre, grandi quanto la mia mano e taglienti, sono state posate per rendere finalmente balneabile un tratto costiero spesso dimenticato ... ma a quali condizioni? Ho seri dubbi sulla reale fruibilità di quel tratto da parte degli amanti della tintarella e del mare: mi spiegate come faranno i bagnanti a stare distesi su quelle pietre taglienti? Mi spiegate come faranno a scendere in acqua senza problemi?Lunedì mattina - conclude - chiederò spiegazioni agli uffici competenti per capire tipologie e provenienza del materiale utilizzato e vi aggiornerò sullo stato dei lavori. Prima di battere le mani bisogna approfondire e controllare... siamo stati eletti per questo. Occhi aperti sempre».