Festività pasquali, modifiche alle Ztl di via Mario Pagano e Porto

Con ordinanza del Comando di Polizia Locale numero 81 del 29 marzo 2023, in occasione delle festività pasquali, nonché in riferimento agli eventi prossimamente previsti, sono stati modificati gli orari della zona a traffico limitato di via Mario Pagano (tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Libertà) ed in area portuale.La ztl di via Mario Pagano (tratto compreso tra Piazza della Repubblica e piazza Libertà) è stata disciplinata nel seguente modo: giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 aprile la ZTL è attiva dalle ore 18 alle ore 24; domenica 9 e lunedì 10 aprile 2023 la ZTL è attiva dalle ore 10 alle ore 24.L'area portuale (tratto compreso tra piazza Tiepolo e piazza Sedile San Marco) è stata disciplinata nel seguente modo: da sabato 1 aprile a venerdì 30 giugno 2023 la ztl sarà attiva nei prefestivi dalle ore 18 alle ore 24 e nei festivi dalle ore 10 alle ore 24.Al fine di raggiungere i parcheggi di piazza Trieste e largo Pastore nei fine settimana di sabato 1 e domenica 2 aprile (domenica delle Palme) e sabato 9 e domenica 10 aprile (Pasqua e Pasquetta) si consiglia di percorrere via Mario Pagano (direzione piazza Libertà), svoltare per piazza Longobardi (da via Festa Campanile) e riprendere via Ognissanti per raggiungere il porto.In vista della processione penitenziale del venerdì Santo (che muoverà a partire dalle ore 3 dalla chiesa di Santa Teresa) si raccomanda il rispetto della segneltica verticale temporanea di divieto di sosta e fermata che sarà apposta nei prossimi giorni lungo tutto il tragitto del percorso processionale.