Istituita area pedonale permanente in alcune vie del centro storico

Con ordinanza 502 del 23 novembre 2023 nasce una nuova area pedonale nel centro storico della città di Trani. Sulla scorta di una delibera di Giunta di indirizzo (la 115 del 10 novembre 2023) è stata istituita un'area pedonale permanente (con possibilità di carico e scarico per i soli residenti dalle ore 9 alle ore 10 di ogni giorno), in via Rodunto, via Sinagoga, via Leopardi, via San Martino, via e vico La Giudea. Per effetto della pedonalizzazione di via Rodunto e via Sinagoga, si rende area pedonale via Scolanova."Obiettivo strategico dell'Amministrazione- spiega l'assessore alla Polizia locale e viabilità - è quello di alzare ulteriormente la qualità del centro storico e rafforzare sempre di più la sua destinazione di riferimento culturale e territoriale. La zona sarà regolamentata in una prima fase da segnaletica ma è già in atto la procedura per l'installazione dei varchi elettronici. Siamo al lavoro per garantire ai residenti aree di parcheggio riservate"."Liberiamo dalle auto una porzione significativa del nostro centro storico - dice il sindaco, Amedeo Bottaro - ed in particolare l'area del quartiere ebraico che ospita una delle Sinagoghe più antiche d'Europa. L'argomento della pedonalizzazione dell'area era stato oggetto anche di riflessione in occasione di una delle ultime riunioni del comitato provinciale per l'ordine pubblico nel corso della quale era stata evidenziata la necessità di accelerare sulle misure di vigilanza e controllo a tutela di obiettivi unanimemente ritenuti sensibili e legati al culto della religione ebraica in ottemperanza a precise circolari del Ministero dell'Interno".