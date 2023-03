Aristotrani: «Sconsiderata l'attivazione della ZTL in piazza Libertà e via Ognissanti contestualmente a quella sul Porto»

A seguito della recente disposizione del Comune di Trani sull'attivazione della Ztl sul Porto in vista delle festività pasquali, giunge in redazione la nota di Aristotrani che riportiamo qui di seguito:«In merito alle attivazioni delle ZTL, pianificate dal Comune di Trani per i weekend 1-2 Aprile, 8-9-10 Aprile, l'associazione Aristotrani dichiara quanto segue:1. Sicuramente ineccepibile la chiusura al traffico dell'area portuale purché esercitata in orari consoni e ben programmati, ma altresì sconsiderata l'attivazione della ZTL in piazza Libertà e via Ognissanti contestualmente alla prima. Con questa decisione si preclude in maniera precipitosa, pressoché in qualsiasi modo, la possibilità ai turisti e ai cittadini di raggiungere quei pochi parcheggi disponibili sul porto, siti nella zona comunemente chiamata "Terra Rossa". Con questo provvedimento, inoltre, si andrà ad ingolfare il traffico nel centro cittadino già congestionato a causa dei lavori in corso, siti in zona Piazza della Repubblica, lavori che per altro potevano benissimo essere programmati per un periodo meno strategico dal punto di vista lavorativo-turistico.2. Sarebbe opportuno che i veicoli e le attrezzature impiegati per la realizzazione della serie tv, non occupassero il suddetto parcheggio durante i week-end, per non ostacolare ulteriormente la già difficile capacità ricettiva e di servizi offerta dalla nostra città.3. Rinnoviamo all'amministrazione, la nostra accorata richiesta ad essere maggiormente coinvolti nell'attività di pianificazione e organizzazione inerente alla programmazione delle "iniziative turistiche": riteniamo di poter essere utili al fine di programmare in maniera efficace tutte le iniziative, ed inoltre, ritenendo anche di essere uno dei tasselli fondamentali nel puzzle che compone il successo della nostra città, sarebbe gradito ricevere maggiore considerazione e coinvolgimento.Fiduciosi di addivenire quanto prima a delle soluzioni efficaci che ottemperino alle esigenze di tutti restiamo a disposizione per partecipare a qualsiasi tavolo tecnico si voglia attuare».