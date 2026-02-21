In Biblioteca la presentazione del progetto “S.O.G.L.I.A.” per l’integrazione e l’autonomia

Si terrà martedì 24 febbraio, alle ore 11:00, presso la Biblioteca Comunale di Trani (Piazzetta S. Francesco, 1), la presentazione ufficiale del progetto "S.O.G.L.I.A. – Sistema di Opportunità a Governance Locale per l'Integrazione e l'Autonomia".L'iniziativa punta a rafforzare le reti territoriali e a promuovere percorsi di inclusione sociale, autonomia e sostegno alle persone in condizione di fragilità, attraverso un modello di governance locale capace di mettere in sinergia istituzioni, enti del terzo settore e comunità.All'incontro interverranno:Amedeo Bottaro, Sindaco di TraniCorrado De Benedittis, Sindaco di CoratoNico Curci, Assessore al Benessere e alla Giustizia Sociale del Comune di Ruvo di PugliaAlessandro Nicola Attolico, Dirigente Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone del Comune di TraniVincenzo Rutigliani, Presidente della Cooperativa Comunità OasiL'appuntamento rappresenta un momento di confronto pubblico sulle strategie di integrazione e sulle politiche sociali locali, con l'obiettivo di costruire un sistema coordinato di opportunità capace di rispondere in maniera concreta ai bisogni del territorio.L'incontro è aperto alla cittadinanza.