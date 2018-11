Decreto sicurezza e immigrazione, l'Oasi2 di Trani annuncia presidio in Prefettura

". Condividendo il pensiero dello scrittore marocchino Ben Jelloun, la Comunità Oasi2 San Francesco Onlus parteciperà, con i propri operatori, beneficiari e una rappresentanza delle associazioni e delle realtà che compongono le nostre reti territoriali,Il presidio nasce dalla volontà di esprimere, in modo forte e condiviso, il nostro dissenso nei confronti del decreto 'Sicurezza e immigrazione' in fase di approvazione e, in particolare, delle norme relative al sistemaL'esperienza di Oasi2, maturata nella gestione dei progetti SPRAR, nei comuni di Molfetta e Barletta e nell'ambito territoriale di Bisceglie-Trani, dimostra che il modello SPRAR è una ricchezza per il territorio e un antidoto al disagio sociale che potrebbe generarsi da un'accoglienza non organizzata.Per tutte le informazioni sul presidio è possibile consultare l'evento su Facebook 'No al Decreto Sicurezza - Presidio a Bari'.