Pino Brescia l’ha fatto ancora: il tecnico tranese vola (nuovamente) in Serie A

A molti potrebbe sembrare un film già visto, un sogno che si realizza più volte, ma è semplicemente realtà:, collaboratore tecnico di Giovanni Stroppa,, al termine di una stagione sportiva molto particolare. Decisivo il successo di domenica sera contro lo Spezia, in una finale playoff di ritorno dalle mille emozioni: al termine dei novanta minuti regolamentari l'ha spuntata la squadra di Brescia, vittoriosa 2-3 grazie alle reti De Luca, autore di una doppietta, e Collocolo.La Cremonese del duo Stroppa-Brescia torna in paradiso, a distanza di 365 giorni: lo scorso anno infatti, la società lombarda era arrivata sino alla finale playoff, proprio come questa volta, ma l'epilogo fu ben diverso, con una sconfitta di misura a Venezia che pose fine ai sogni del nostro concittadino e di tutta la città di Cremona. Il tecnico tranese, assieme al suo allenatore,, seppur vissute con molte difficoltà.La stagione 24/25 della Cremonese non era partita nel migliore dei modi, motivo per cui Stroppa fu esonerato, e con lui tutto il suo staff, tra cui Brescia. Trascorso poco più di un mese, la società compie un passo indietro, affidando nuovamente la panchina al tecnico lombardo. Questa volta, la musica è ben diversa: i grigiorossi risalgono prontamente la classifica, chiudendo la regular season al quarto posto, a quota 61 punti. Dopodiché nei playoff Vasquez e compagni eliminano dapprima la Juve Stabia, per poi regalarsi la Serie A battendo lo Spezia, al termine di una doppia sfida ricca di fascino.Stroppa-Brescia ancora in Serie A alla guida della Cremonese? Per il momento sì, ma il futuro del tecnico tranese è ancora tutto da scrivere. Resta sicuramente l'impresa compiuta quest'anno, che arricchisce, se ancora ce ne fosse bisogno, il curriculum del nostro concittadino.