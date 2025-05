Il Futuro che vorrei: il contest per ragazzi si chiude con una grande festa in piazza della Repubblica

Giunge al culmine la seconda edizione del contest "Il futuro che vorrei", l'originale progetto che ha coinvolto oltre 600 studenti tra i 14 e i 19 anni di tutti gli istituti superiori di secondo grado della Città di Trani, impegnati in un viaggio creativo e formativo alla scoperta della loro città, dei suoi angoli nascosti e delle sue bellezze.L'evento finale del contest si terrà giovedì 22 maggio in piazza della Repubblica, trasformata per l'occasione in un'arena di creatività, entusiasmo e partecipazione: una maxi assemblea all'aperto che riunirà centinaia di studenti per celebrare l'energia, le idee e il talento messi in campo durante tutto il percorso.«Con questa seconda edizione – ha dichiarato Alessandra Rondinone, assessore del Comune di Trani, che anche quest'anno sostiene il progetto con l'assessorato alle Politiche Giovanili - abbiamo chiesto nuovamente ai ragazzi di mettersi in gioco per stimolare la loro capacità di valutazione e la loro creatività. È stato interessante guardare la nostra città con i loro occhi e riscoprire la magia da cui Trani è avvolta e di cui spesso fatichiamo a vedere lo scintillio. Ancora una volta i ragazzi dimostrano di essere una risorsa preziosa a cui occorre dar voce e sostegno. Per questo è importante stimolare momenti di cittadinanza attiva, seppur non convenzionali, come questo: i ragazzi devono avvertire un senso di appartenenza alla comunità ed avere la possibilità di poterlo esprimere anche attraverso il loro linguaggio».Attraverso un ciclo di incontri con esperti del settore turistico e della comunicazione digitale, i ragazzi hanno acquisito competenze tecniche e narrative utili per raccontare la città utilizzando il linguaggio che più li rappresenta: quello dei social media. I partecipanti hanno imparato a scrivere uno storyboard, utilizzare App di editing e realizzare un video efficace in formato reel, della durata massima di 90 secondi.Il risultato? Tantissimi video prodotti, veri e propri racconti digitali che mettono in luce l'identità di Trani, vista con gli occhi delle nuove generazioni. Una giuria di esperti ha selezionato i 10 migliori video per istituto, che sono stati poi pubblicati sui canali social del progetto. Sono attualmente in corso le votazioni online: i 5 video più votati per ciascuna categoria accederanno alla finalissima. Le votazioni sulle pagine social si chiuderanno martedì 20 maggio alle ore 12.Durante l'evento finale, che rappresenta il momento più atteso del contest, saranno annunciati i vincitori. I primi classificati riceveranno un bonus da 500 euro, i secondi un bonus da 200 euro. In caso di lavori di gruppo, i premi saranno equamente suddivisi tra i partecipanti. È inoltre previsto un premio speciale del valore di 400 euro in prodotti di elettronica per l'istituto che ha inviato il maggior numero di video. I bonus potranno essere utilizzati per viaggi di istruzione, corsi per la patente di guida o per l'acquisto di prodotti tecnologici."Il futuro che vorrei" si conferma un esempio virtuoso di cittadinanza attiva, creatività e valorizzazione del territorio attraverso l'educazione digitale. Un progetto che ha saputo coniugare apprendimento e partecipazione, formazione e racconto, mettendo al centro le nuove generazioni.L'amministrazione comunale di Trani, insieme all'associazione promotrice del progetto, InMovimento, rinnova l'invito a tutta la cittadinanza a partecipare alla maxi assemblea del 22 maggio per sostenere e celebrare l'impegno degli studenti, protagonisti di un futuro che – come dimostrano i loro video – sanno già immaginare con occhi nuovi e idee forti.