Sparatoria a Trani, il racconto di un testimone

Arrivano una dopo l'altra le testimonianze del risveglio terribile che hanno avuto i residenti della zona tra corso Cavour e corso V. Emanuele dove stamattina ha avuto luogo la rissa e la sparatoria tra giovani. Tra tutte pubblichiamo integralmente la testimonianza di un cittadino che denuncia la paura In cui i residenti della zona del centro sono costretti a vivere, soprattutto di notte. La richiesta di maggiori controlli è continua, in una città dove questi episodi diventano sempre più frequenti e violenti ."Stamattina alle 6, il quartiere si è svegliato a causa di 3 colpi di arma da fuoco e dopo le urla di ragazzi… tutto questo è successo in piazza della repubblica (ma credo più fuori all'Odeon). Sono stati ragazzi ubriachi perché da alcuni si è sentito dire "andiamo via che è ubriaco" e dall'altro direttamente "mi hai sparato" ma credo e mi auguro senza averlo colpito… Il tipo poi è fuggito e gli altri sono rimasti lí…La cosa che spaventa è di come ragazzi di 20-22 anni possano uscire con un'arma. Solo dopo 20 min è "passata" la pattuglia dei carabinieri…Diciamo che noi residenti siamo stanchi di questi schiamazzi ogni notte fino all'alba purtroppo, si sa, d'estate si dorme con i balconi aperti e non possiamo barricarci per non sentire nulla… E che i controlli dovrebbero essere più concentrati dato che c'è il bar aperto tutto le notti anche se lui non ha colpe di chi lo frequenta, e come!".