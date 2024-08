Piazza della Repubblica: giornata di ferie per alcuni lampioni

Serata di ferie per alcuni lampioni di Piazza della Repubblica, la quale, nelle foto di segnalazione, appare "dormiente" ma soprattutto buia pesta.La segnalazione arriva da alcuni residenti della zona, a mezzo di fotografie che ritrarebbero parte della piazza, quella ove è collocato ľaltrettanto dormiente info-point, completamente al buio.La battuta che verrebbe da fare e che è stata fatta ai nostri microfoni da uno dei residenti è "Bollette non pagate, ci hanno staccato la corrente, ma noi le tasse le paghiamo".Probabilmente la situazione non è esattamente questa ma poco può importare ad un residente che rientra a casa la notte e che con la luce troverebbero senz'altro un'atmosfera differente.Verrebbe da dire una "Piazza della Repubblica al chiaro di luna", ma sarebbe una descrizione troppo romantica ed inadeguata al caso: ricordiamo infatti che tra blatte e mattonelle sconnesse il buio non potrebbe mai essere un alleato dei passanti.Ľaugurio è che la giornata di riposo dei lampioni sia un caso eccezionale, cosicché ritorni tutto presto alla normalità.