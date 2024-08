Nuovo blackout in Piazza della Repubblica, si riaccende la polemica

Ieri sera, Piazza della Repubblica è tornata al buio per circa un'ora, a causa di un nuovo blackout, il secondo in sei giorni. Nonostante l'azienda City Green Light sia riuscita, questa volta, a contenere i disagi dell'episodio precedente ed intervenire più tempestivamente per risolvere il problema, non sono mancate comunque le polemiche e, in particolare, Pasquale De Toma, il Capogruppo Consigliare di Forza Italia, ha rincarato la dose. «Questo secondo blackout, in meno di una settimana, - ha dichiarato a caldo, Pasquale, ai nostri microfoni - è l'emblema di un servizio sicuramente non ottimale di illuminazione pubblica. Dov'è l'efficienza del servizio offerto dalla nuova società City Green Light? Quel che è certo – ha puntualizzato - è che una Città turistica come Trani non può permettersi un servizio così precario ed inefficiente. I fatti parlano da soli, Piazza della Repubblica completamente buia, per la seconda volta in una settimana. Lo ribadisco, - ha concluso - ho sempre più nostalgia di AMET».Buio, disagi, lamentele di cittadini e commercianti della zona, tra polemica politica e sentimenti di nostalgia verso la storica municipalizzata. "Mala tempora currunt".