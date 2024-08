Piazza e Via Bovio: il buio spezza il centro

Si "brancola nuovamente nel buio" sulla situazione "illuminazione" in centro. Parte di Piazza della Repubblica, la stessa colpita dalle tenebre già la scorsa sera, torna a scomparire nell'oscurità, ad essa però si aggiunge la parte iniziale, provenendo dalla piazza stessa, di via Bovio."E pensare che una volta Trani, la perla dell'adriatico era anche la città delle luci", verrebbe da pensare...La situazione, come già detto nello scorso articolo, porta con sé una serie di scomodità, tra blatte e sporcizia difficile da individuare.Ľaugurio, consueto, è che il reitero di questa scomoda situazione si fermi una volta per tutte, garantendo un'illuminazione costante e non a "lampadina fulminata".