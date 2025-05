Il futuro che vorrei, premiati gli studenti vincitori del contest

Si è svolta ieri mattina, in una gremita Piazza della Repubblica a Trani, la finale del contest "Il futuro che vorrei", giunto con entusiasmo alla sua seconda edizione. L'iniziativa, promossa e fortemente sostenuta dall'assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Trani, ha visto la partecipazione attiva degli studenti degli istituti superiori cittadini, protagonisti di un percorso creativo e riflessivo sui temi del domani.I video finalisti, pubblicati sulla pagina social ufficiale del contest, si sono sfidati a colpi di like per decretare i reel vincitori. Un modo originale per dare voce ai sogni, ai desideri e alle idee delle nuove generazioni attraverso lo strumento della comunicazione digitale.Ecco i vincitori per ciascun istituto:I.I.S.S. Sergio Cosmai1º posto: Borreggine-Sarni2º posto: AvellaLiceo De Sanctis – sedi Open + LUM1º posto: Nathalie Serafino2º posto: Davide DibisceglieITC1º posto: Matteucci2º posto: Quagliarella - RanaLiceo Classico1º posto: Rizzi-Dibari-Merafina2º posto: Abbatangelo-Patruno-Zupone