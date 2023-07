Urbanistica, nuovo dirigente comunale è l'ing. Andrea Ricchiuti

Nuovo dirigente dell'area urbanistica al Comune di Trani: si tratta dell'ing. Andrea Ricchiuti, nominato dirigente comunale a tempo indeterminato, con decreto (decorrenza dal 01.07.2023) con cui gli si conferisce l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'area Urbanistica, demanio e ambiente. Questo "unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comprendente nel dettaglio: servizio urbanistica ed edilizia – S.U.E., piani e programmi complessi per lo sviluppo del territorio; programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, connesse al demanio, all'ambiente o da eseguirsi in esecuzione di P.U.E, toponomastica, aggiornamento stradario e numerazione civica, S.U.A.P., commercio ed attività economiche e produttive, pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, mercati, fiere, ed occupazioni connesse di suolo pubblico, attività disciplinate dal T.U.L.P.S., circoli, sale gioco ed affini; agricoltura, sanità e igiene, ciclo integrato dei rifiuti, tutela ambientale, misure di gestione e prevenzione inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria. Verde pubblico e parchi urbani. servizi cimiteriali – servizio canile sanitario e canile rifugio, gestione giuridica ed amministrativa del demanio, compreso quello marittimo e della Darsena comunale; gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica, attuazione di piani, programmi e convenzioni per l'edilizia agevolata o sovvenzionata; Piano generale impianti pubblicitari.