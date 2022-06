Nuova Commissione urbanistica: Denise Di Tullo nominata presidente

E' stata nominata la nuova commissione urbanistica comunale (CUC), che è così composta: Sindaco Amedeo Bottaro; Consigliere Comunale di Maggioranza quale Presidente della Commissione: Denise Di Tullo; Consigliere Comunale di Maggioranza: Giuseppe Corrado; Consigliere Comunale di Minoranza: Mariangela Scialandrone; Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale: arch. Francesco Gianferrini; Ingegnere: ing. Cortellino Carlantonio; Architetto: arch. Roselli Andrea; Geologo: dott. geol. Balzano Michele; Architetto esperto urbanista: arch. Bisceglie Nicola; Geometra: geom. Ferrante Domenico; Avvocato: avv. Antonio Faconda.In qualità di membri consultivi sono stati nominati i seguenti professionisti: Qualità Edilizio-Urbanista: arch. Francesca Onesti; Sicurezza ed Igiene Ambientale: ing. Giorgio Gramegna; Geotecnica: dott. Geol. Francesco Bartucci; Agraria: dott. Giovanni Guerra; Impatto ambientale: arch. Clara Capozzo."A seguito della mia designazione a Presidente della Commissione Urbanistica Comunale - ha commentato Di Tullo - circostanza che mi onora, desidero ringraziare il Sindaco Amedeo Bottaro per la fiducia accordatami, nonchè per l'occasione di arricchimento concessami, che da tale mandato scaturisce. Ringrazio altresì il Partito Democratico, il Segretario Ing. Fernando Riccio e tutto il gruppo consigliare per avermi supportato, consentendomi di poter espletare tale incarico, garantendo di profondere il massimo impegno nella disamina delle questioni al vaglio della CUC, nell'interesse preminente della nostra città. Auguro ai Colleghi Consiglieri, al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, Arch. Francesco Gianferrini , ed ai membri tecnici componenti la Commissione un proficuo lavoro"