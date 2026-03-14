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Scuola e Lavoro

Erasmus+: il viaggio degli studenti della Baldassarre a Córdoba

I ragazzi hanno vissuto una settimana di immersione totale nella cultura andalusa

Trani - sabato 14 marzo 2026 10.11
Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo l'avventura spagnola per un gruppo di studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado "Gen. E. Baldassarre", sotto la sapiente guida delle docenti Lucia Canaletti e Carla Palmieri e del Dirigente scolastico Marco Galiano.

Partecipando al programma Erasmus + 2025-1-IT02-KA121-SCH-000314806 - Sustainable Future: Reducing Waste, Protecting the Environment, i ragazzi hanno vissuto una settimana di immersione totale nella cultura andalusa, tra scambi didattici, scoperte monumentali e cittadinanza attiva.

L'esperienza ha avuto il suo cuore pulsante presso l'istituto ospitante, l'IES Rafael de la Hoz, dove gli studenti tranesi sono stati accolti con calore dai coetanei spagnoli. Uno dei momenti più significativi sul piano civico si è svolto presso il Municipio di Córdoba: accompagnati dai consiglieri Ángel Ortiz Rodríguez e Isabel Alvás, gli studenti hanno simulato una seduta di Consiglio Comunale, confrontandosi in un dibattito serrato su temi cruciali come le politiche giovanili, lo sport e la cultura.

Fra una lezione e l'altra, i ragazzi hanno poi esplorato i tesori di Córdoba, dalla maestosa Moschea-Cattedrale alla vivace Plaza de la Corredera, approfondendo anche aspetti scientifici legati alla gestione delle risorse idriche e al fiume Guadalquivir. Una tappa d'eccezione ha riguardato la città di Siviglia, con visite mirate all'Alcázar, all'Archivio Generale delle Indie e alla scenografica Plaza de España.

L'esperienza vissuta in Spagna conferma, ancora una volta, il valore altamente formativo del programma Erasmus+. Questi scambi non rappresentano solo una parentesi di viaggio, ma una vera e propria palestra di vita: gli studenti della Baldassarre hanno avuto l'opportunità di uscire dalla propria comfort zone, misurandosi con una lingua straniera in contesti reali e sviluppando le competenze trasversali indispensabili per diventare cittadini del futuro.

Il dialogo interculturale avviato in terra andalusa, tuttavia, è tutt'altro che concluso. Il progetto prevede infatti una preziosa reciprocità: nel prossimo mese di maggio, la Scuola "Baldassarre" e le famiglie degli allievi reduci dal viaggio apriranno le proprie porte per accogliere la delegazione spagnola.

Sarà quella l'occasione per ricambiare la calorosa ospitalità ricevuta, trasformando la nostra città in un laboratorio a cielo aperto di integrazione europea. Un appuntamento atteso con entusiasmo, che vedrà la comunità scolastica e il territorio uniti nel dimostrare come l'accoglienza e la condivisione siano le chiavi per costruire un'identità comune europea, solida e consapevole.
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