Angela Bini, da Trani alla finale del Premio Mia Martini con un brano inedito: una vita tra sport, musica e talento

Angela Bini vola alla finale del Premio Mia Martini: un nuovo traguardo per la voce di Trani. Dopo aver conquistato pubblico e giuria in importanti concorsi nazionali, l'artista tranese si prepara ad affrontare una nuova sfida di grande prestigio. A metà ottobre sarà infatti in Calabria, terra natale della leggendaria artista a cui il concorso è dedicato, per rappresentare Trani e l'intera Puglia, essendo l'unica concorrente selezionata della regione. Per l'occasione presenterà il suo primo brano inedito dal titolo "", dedicato a Mia Martini e Loredana Bertè, firmato dal musicista e arrangiatoreQuesto nuovo traguardo arriva dopo un anno particolarmente ricco di successi per Angela, storica insegnante di ginnastica artistica e pattinaggio a Trani che ha formato generazioni di bambine e ragazze: da quarant'anni oltretutto i suoi saggi di fine corso sono stati sempre appuntamenti per tutta la Città, in una combinazione perfetta di sport, grazia e spettacolo. La sua voce ha conquistato l'attenzione nazionale prima con la vittoria alla terza edizione del "" di Bellaria, concorso dedicato a Raffaella Carrà, dove si è classificata al primo posto nella sezione canto categoria senior dopo aver superato i casting in Puglia, le semifinali in Campania e la selezione finale fra numerosi concorrenti provenienti da tutta Italia, e poi con il secondo posto al concorso "di Roma dedicato a Pino Daniele. A farla conoscere al grande pubblico è stato però il programma "The Voice Senior", dove si era distinta nel team di Loredana Bertè fino alla semifinale. In quella occasione Antonella Clerici la presentò con una frase rimasta nel cuore di molti: "Raccoglie tutto quello che ha dentro e lo tira fuori in musica: Angela Bini!", sottolineando la sua capacità di trasmettere emozioni vere. La stessa Bertè riconobbe da subito la sua forza interpretativa, dichiarando: "Quest'anno sono stata troppo brava: ho scelto delle vere e proprie bombe. Selezionarli è difficilissimo!" Trasformare le difficoltà ma anche le nuove gioie della vita in arte e condividerle con il pubblico è diventato il tratto distintivo di Angela, che con la sua voce continua a sorprendere e a rappresentare con orgoglio la sua città.