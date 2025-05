"Alimentazione sostenibile e lotta agli sprechi": domani un workshop all’Istituto alberghiero A. Moro

Esperti, istituzioni e associazioni si incontrano per discutere di consumo responsabile e sostenibilità

Giovedì 15 maggio 2025, a partire dalle ore 9.30, presso l'Istituto Alberghiero "Aldo Moro" di Trani, si terrà il workshop dal titolo "Alimentazione Sostenibile e Riduzione degli Sprechi", un evento promosso e curato dalla U.D.Com., (unione per la difesa dei consumatori). Il tema, quanto mai attuale, si inserisce nel più ampio dibattito sulla necessità di contrastare gli sprechi alimentari e promuovere pratiche di consumo più consapevoli e sostenibili.L'incontro vedrà la partecipazione di autorevoli figure del panorama istituzionale e scientifico: il professor Michele Bonvino, dirigente scolastico dell'Istituto; l'assessore alle Culture Lucia De Mari; il professor Mario Conversano, docente dell'Alberghiero; il dottor Ruggero Mennea, consigliere regionale con delega al Welfare; il signor Vincenzo Florio, presidente dell'associazione M.I.Cro. Italia ODV; e il signor Savino Cormio, referente zonale di Trani per l'Udicon.L'evento è aperto al pubblico e si rivolge a tutti gli interessati, con l'obiettivo di sensibilizzare studenti, cittadini e operatori del settore sul valore del cibo, sull'importanza della filiera corta e sulla responsabilità collettiva nella riduzione degli sprechi. Una mattinata di riflessione e confronto per promuovere un cambiamento culturale verso un futuro più sostenibile.