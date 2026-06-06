Xiao Yan
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Associazioni ed Ordini Professionali

Xiao Yan compie 29 anni: quasi tre decenni di inclusione, cultura e cittadinanza attiva

La “rondine che ride” celebra il suo anniversario rinnovando l’impegno per i minori, le famiglie e la costruzione di una comunità più aperta, solidale e partecipata

Trani - sabato 6 giugno 2026 Comunicato Stampa
Oggi è il 6 giugno e l'associazione Xiao Yan celebra il suo 29° anniversario, un traguardo che segna quasi tre decenni di impegno costante per l'inclusione sociale, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale nel territorio di Trani e della provincia BAT.

Nata nel 1997, Xiao Yan – che in cinese significa "rondine che ride" – porta nel nome una profezia che continua a realizzarsi giorno dopo giorno: quella di città governate dalle rondini, dove lo slancio verso l'alto, la leggerezza e la speranza prevalgono sulla chiusura e sul grigiore. Come scrisse Italo Calvino ne "Le città invisibili": "Vedo due città: una del topo, una della rondine. È tempo che il secolo del topo abbia termine e cominci quello della rondine. E di fatto già sotto il torvo e gretto predominio topesco si sentiva, tra la gente meno in vista, covare uno slancio da rondini, che puntano verso l'aria trasparente con un agile colpo di coda e disegnano con la lama delle ali la curva d'un orizzonte che s'allarga".

In questi 29 anni, Xiao Yan ha lavorato incessantemente per i minori della città, per le famiglie, per il recupero di spazi urbani e per la costruzione di comunità inclusive. Attraverso progetti educativi, culturali, artistici e sociali, la cooperativa ha intrecciato linguaggi e generazioni, portando speranza e bellezza nelle strade e nei luoghi della città. Oggi più che mai, quella profezia continua a vivere: nell'impegno quotidiano con scuole e istituzioni, nei laboratori creativi, negli eventi culturali, nelle reti territoriali che si rafforzano, nella cura degli spazi comuni e nella promozione di una cittadinanza attiva e partecipata.
Auguri a Xiao Yan per questi 29 anni di volo, con l'augurio che le rondini continuino a disegnare orizzonti sempre più ampi per la nostra comunità.
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