Servizio civile universale
Servizio civile universale
Attualità

Servizio Civile Universale 2026: Xiao Yan seleziona quattro giovani tra i 18 e i 28 anni

Domande entro il giorno 8 aprile 2026

Trani - lunedì 9 marzo 2026 11.24
È stato pubblicato nei giorni scorsi il bando per la selezione di 246 giovani tra i 18 e i 28 anni per i progetti del Servizio Civile Universale 2026. "Cultura attiva per territori inclusivi" è un progetto volto a valorizzare il patrimonio culturale e ambientale attraverso laboratori creativi e promozione dei diritti. L'iniziativa mira a creare infrastrutture culturali per l'inclusione sociale e il protagonismo. Il progetto mira a ridurre le disuguaglianze attraverso l'accesso equo a opportunità artistiche e culturali, promuovere il patrimonio culturale e ambientale e le attività di letture e teatro, coinvolgere attivamente i giovani nel prendersi cura dei propri territori e creare reti educative che rafforzino il dialogo tra terzo settore e istituzioni.
Il progetto prevede l'impiego di volontari in attività di promozione culturale per un periodo di 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali con un compenso di € 519,47, favorendo l'inclusione sociale di fasce deboli attraverso la cultura.
Come previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 40 del 6 marzo 2017, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio, a pena di esclusione dalla procedura o dalla prosecuzione del servizio.
La cooperativa Xiao Yan seleziona 4 giovani tra i candidati ai progetti presenti nel Servizio Civile Universale.
Come partecipare: entrando nella piattaforma DOL http://domandaonline.serviziocivile.it accedendo con SPID o CIE e scegliendo Centro Polivalente Gaia con codice 184489 codice ente SU00292A10. Una volta individuata la sede dove candidarsi, bisogna annotare nome, codice progetto e codice sede compilando la domanda on line nella sezione "Scegli il tuo progetto". Scadenza alle ore 14:00 del giorno 8 aprile 2026.
La selezione dei candidati sarà effettuata dall'ente titolare del progetto sulla base di eventuali titoli, esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione da ciascun candidato a cui si aggiungerà un colloquio, le cui modalità di conduzione saranno predeterminate dalle Commissioni.
Un'opportunità di crescita personale per investire sul proprio futuro al servizio per il bene della comunità e del territorio.
Per informazioni info@xiaoyan.it; CSV San Nicola
  • Xiao Yan
Altri contenuti a tema
«Shalom» nel cuore di Trani: si chiude la XX edizione del Presepe Vivente Religioni «Shalom» nel cuore di Trani: si chiude la XX edizione del Presepe Vivente Grande partecipazione per l’evento curato da Xiao Yan e Comune
Maltempo: rinviata al 28 la prima rapprentazione del presepe vivente nel centro storico di Trani Vita di città Maltempo: rinviata al 28 la prima rapprentazione del presepe vivente nel centro storico di Trani La seconda data di "Pellegrini del Natale" resta confermata da Xiao Ian il 29 dicenbre
Centocinquanta studenti alla scoperta di Trani fra pietre, storie e religioni Associazioni Centocinquanta studenti alla scoperta di Trani fra pietre, storie e religioni L'attività ideata e realizzata da Xiao Yan
Continuano gli eventi al parco Santa Geffa: sabato il festival della musica blues Eventi e cultura Continuano gli eventi al parco Santa Geffa: sabato il festival della musica blues Sul palco i Vidage, i Behind Bars e HaT in the Garret
Xiao Yan compie 23 anni, Debora Ciliento: «Un grazie speciale a chi ha creduto in questo sogno» Associazioni Xiao Yan compie 23 anni, Debora Ciliento: «Un grazie speciale a chi ha creduto in questo sogno» L'ex assessore ringrazia istituzioni, famiglie e volontari per il lavoro finora svolto
Associazione Xiao Yan, oggi il saluto dei Re Magi alla Natività Eventi e cultura Associazione Xiao Yan, oggi il saluto dei Re Magi alla Natività I tre personaggi con oro, incenso e mirra partiranno dalla chiesa di Santa Chiara e arriveranno in piazza della Libertà
A Trani la diciottesima edizione del presepe vivente di Xiao Yan Eventi e cultura A Trani la diciottesima edizione del presepe vivente di Xiao Yan Il 26 e il 29 dicembre dalle 17 alle 21
A Trani la girandola della solidarietà per sostenere bambini affetti da Sma Solidarietà A Trani la girandola della solidarietà per sostenere bambini affetti da Sma Domenica 15 dicembre eventi in villa comunale a cura di Xiao Yan
Il Comune di Trani celebra i talenti della danza: premiati i ragazzi della South Dance Center
9 marzo 2026 Il Comune di Trani celebra i talenti della danza: premiati i ragazzi della South Dance Center
Referendum e giustizia, a Trani un convegno sulle ragioni del Sì con il viceministro Sisto
9 marzo 2026 Referendum e giustizia, a Trani un convegno sulle ragioni del Sì con il viceministro Sisto
Bari Centrale, completato il raddoppio della linea Taranto–Bari e attivato il nuovo sistema di controllo ferroviario
9 marzo 2026 Bari Centrale, completato il raddoppio della linea Taranto–Bari e attivato il nuovo sistema di controllo ferroviario
Rimozione pali in ghisa, il Comitato Sant'Agostino convoca una conferenza stampa
9 marzo 2026 Rimozione pali in ghisa, il Comitato Sant'Agostino convoca una conferenza stampa
Adriatica Trani supera Manfredonia: vittoria di squadra in un Tensostatico senza pubblico
9 marzo 2026 Adriatica Trani supera Manfredonia: vittoria di squadra in un Tensostatico senza pubblico
“Le donne per le vie di Trani”: memoria e storia femminile nella toponomastica della città
9 marzo 2026 “Le donne per le vie di Trani”: memoria e storia femminile nella toponomastica della città
L’arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo annuncia un giorno di preghiera e digiuno per la pace
9 marzo 2026 L’arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo annuncia un giorno di preghiera e digiuno per la pace
ASD Brio Volley Academy Trani: sport, formazione e passione per la pallavolo
8 marzo 2026 ASD Brio Volley Academy Trani: sport, formazione e passione per la pallavolo
Eccellenza, ci siamo: la Soccer Trani campione già domenica prossima se…
8 marzo 2026 Eccellenza, ci siamo: la Soccer Trani campione già domenica prossima se…
Successo a Trani per la rappresentazione teatrale “Cercando Giustina”
8 marzo 2026 Successo a Trani per la rappresentazione teatrale “Cercando Giustina”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.