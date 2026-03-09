Servizio Civile Universale 2026: Xiao Yan seleziona quattro giovani tra i 18 e i 28 anni

È stato pubblicato nei giorni scorsi il bando per la selezione di 246 giovani tra i 18 e i 28 anni per i progetti del Servizio Civile Universale 2026. "Cultura attiva per territori inclusivi" è un progetto volto a valorizzare il patrimonio culturale e ambientale attraverso laboratori creativi e promozione dei diritti. L'iniziativa mira a creare infrastrutture culturali per l'inclusione sociale e il protagonismo. Il progetto mira a ridurre le disuguaglianze attraverso l'accesso equo a opportunità artistiche e culturali, promuovere il patrimonio culturale e ambientale e le attività di letture e teatro, coinvolgere attivamente i giovani nel prendersi cura dei propri territori e creare reti educative che rafforzino il dialogo tra terzo settore e istituzioni.Il progetto prevede l'impiego di volontari in attività di promozione culturale per un periodo di 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali con un compenso di € 519,47, favorendo l'inclusione sociale di fasce deboli attraverso la cultura.Come previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 40 del 6 marzo 2017, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, oppure di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio, a pena di esclusione dalla procedura o dalla prosecuzione del servizio.La cooperativa Xiao Yan seleziona 4 giovani tra i candidati ai progetti presenti nel Servizio Civile Universale.Come partecipare: entrando nella piattaforma DOL http://domandaonline.serviziocivile.it accedendo con SPID o CIE e scegliendo Centro Polivalente Gaia con codice 184489 codice ente SU00292A10. Una volta individuata la sede dove candidarsi, bisogna annotare nome, codice progetto e codice sede compilando la domanda on line nella sezione "Scegli il tuo progetto". Scadenza alle ore 14:00 del giorno 8 aprile 2026.La selezione dei candidati sarà effettuata dall'ente titolare del progetto sulla base di eventuali titoli, esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione da ciascun candidato a cui si aggiungerà un colloquio, le cui modalità di conduzione saranno predeterminate dalle Commissioni.Un'opportunità di crescita personale per investire sul proprio futuro al servizio per il bene della comunità e del territorio.Per informazioni info@xiaoyan.it; CSV San Nicola