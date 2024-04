Centocinquanta studenti alla scoperta di Trani fra pietre, storie e religioni

C'è una Trani turistica, fatta di eventi, di locali alla moda e di musica, e una Trani fatta di pietre, quella dei nostri monumenti, di storie dei nostri Santi e dei personaggi illustri che ne fecero la storia, e una di fede, quella che si respira tra le vie del centro storico, oggi culla di tanta silenziosa ed armoniosa convivialità.Per tre giorni, 150 ragazzi e ragazze di 10 anni della scuola Don Milani della vicina Trinitapoli sono stati i protagonisti della scoperta di una Trani "altra", intensa, affascinante, che sa raccontare storie e stimolare la profonda ricerca di spirito a misura di ragazzi.L'attività storico-didattica è stata denominata "Alla Ricerca della Casa del Padre" ed è stata ideata e realizzata da "Xiao Yan - Rondine che ride". Grazie a questo percorso i piccoli visitatori sono andati alla scoperta non solo dei grandi luoghi che da sempre rappresentano la storia e la fede di Trani, come la Cattedrale, ma anche di quelli meno noti e nascosti. E così con meraviglia si sono svelati alla curiosità dei ragazzi luoghi affascinanti come la Chiesa Ortodossa di San Martino, l'affascinante Sinagoga Museo di S. Anna e la preziosa spiritualità dell'umile e piccola Moschea di via Romito.Una giornata che sa di Storia, ma anche di parole, litanie, ritualità, raccontate a misura di ragazzo, un modo per far conoscere una Trani che sfugge ai tanti, ma che certamente arricchisce lo spirito, la curiosità e la cultura del turista che dovrebbe riscoprirsi un po' meno consumatore e più "pellegrino".