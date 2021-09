Continuano gli eventi al parco Santa Geffa: sabato il festival della musica blues

Sul palco i Vidage, i Behind Bars e HaT in the Garret

In un'estate calda che ci stiamo lentamente lasciando alle spalle, il parco Santa Geffa di via delle Tufare a Trani continua a ospitare eventi di qualità dedicati alla musica.Per l'ultimo appuntamento della programmazione estiva organizzata da Xiao Yan domani, sabato 11 settembre, è previsto il Freakout BlueZ Fest, un minifestival che parte dalla musica blues per contaminarsi nelle sue declinazioni più sporche e sperimentali senza mai dimenticarne le radici.Sul palco del FreakOut, dalle ore 21.30, saliranno i Vidage, i Behind Bars e HaT in the Garret. Il concerto si chiuderà con la FreakOut JAM con alcuni ospiti a sorpresa e non solo.Inoltre, dalle ore 20 è possibile accedere al consueto pic-nic per trascorrere la serata immersi nella natura con la musica blues assoluta protagonista.L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti COVID-19. Si accede con green pass. Info e prenotazioni: 3928840561, 3804681095.