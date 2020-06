Xiao Yan compie 23 anni, Debora Ciliento: «Un grazie speciale a chi ha creduto in questo sogno»

La cooperativa sociale Xiao Yan ha spento ieri 23 candeline. Per l'occasione, l'ex assessore Debora Ciliento ha commentato sul suo profilo Facebook questo importante avvenimento: «Xiao Yan compie 23 anni, quante avventure, generazioni di bambini hanno giocato con la Rondine che Ride, quell'arcobaleno che ha portato sempre colore in diversi contesti. Sono tante l'emozioni che potremo ricordare, sarebbe bello rivedere tutti coloro che ci hanno seguiti in questi anni, ma in questo particolare momento storico non è possibile. Un grazie speciale a chi ha creduto in questo sogno, dalle Istituzioni alle famiglie e soprattutto un grazie a tutti i volontari che continuano a donare il proprio tempo a servizio dei più piccoli».