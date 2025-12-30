Presepe vivente
«Shalom» nel cuore di Trani: si chiude la XX edizione del Presepe Vivente

Grande partecipazione per l’evento curato da Xiao Yan e Comune

Trani - martedì 30 dicembre 2025 10.09
Giunge al termine la ventesima edizione del presepe vivente curato dalla coop. Xiao Yan in collaborazione con il comune di Trani. Shalom riecheggia ancora nel centro storico della città. Un presepe che ha parlato di pace, che ancora una volta ha colpito ed emozionato il numeroso pubblico giunto anche dalle città limitrofi e non solo.
Tre giorni in cui il centro storico si è animato con racconti, storie e personaggi che popolavano l'antica Betlemme. La rappresentazione scenica, ispirata al discorso di insediamento di Papa Leone XIV, ha voluto lanciare messaggi e riflessioni di pace attraverso le parole dell'angelo, del temutissimo Erode, delle donne profetesse e del grande sogno di Isaia, fino a giungere ad una natività speciale posizionata nella cassa armonica in piazza Scolanova con sfondo la sinagoga ebraica. Non è mancata anche quest'anno la figura del nostro pellegrino di speranza e di pace, San Nicola che ha proclamato la pace con il grido di Shalom e del suo Kyrie Eleison. Un condiviso appello di pace in un mondo che parla ancora di guerra, di armi, di contrattazioni militari che ci allontanano sempre più dall'essere costruttori di ponti verso l'accoglienza e la fraternità.
Un evento di profonda spiritualità e richiamo storico che ha visto la partecipazione di oltre cento comparse, operatori e volontari, tra cui numerosi giovani, i quali ancora credono alle tradizioni e ai tanti valori che rendono speciale il Natale e a cui va rivolto il nostro grazie.
Shalom a tutti
  • Xiao Yan
