La cucina pugliese promossa dalla scienza: quando la tradizione diventa salute

Per anni abbiamo considerato la cucina pugliese semplicemente come un patrimonio gastronomico fatto di sapori autentici, ricette tramandate e prodotti d'eccellenza. Oggi, però, la ricerca scientifica ci dice qualcosa di più, infatti molti dei principi che caratterizzano l'alimentazione tradizionale pugliese coincidono con quelli della dieta mediterranea, uno dei modelli alimentari più studiati e apprezzati al mondo per i suoi benefici sulla salute.Negli ultimi anni diversi studi hanno analizzato le abitudini alimentari delle popolazioni pugliesi, evidenziando come il modello nutrizionale tradizionale della regione sia associato a indicatori favorevoli di salute. Una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Nutrients e condotta nell'ambito del progetto "Salus in Apulia" ha osservato che il modello alimentare tipico dell'area di Castellana Grotte si è mantenuto sorprendentemente stabile nel tempo, conservando caratteristiche considerate protettive nei confronti di numerose patologie croniche.La cucina pugliese offre un importante ruolo centrali ai vegetali, infatti verdure, ortaggi di stagione, legumi e frutta rappresentano da sempre la base dell'alimentazione quotidiana. Piatti semplici come fave e cicorie, minestre di legumi, verdure selvatiche e ortaggi locali incarnano perfettamente il concetto di alimentazione prevalentemente vegetale che oggi la comunità scientifica considera uno dei pilastri della prevenzione.Altro protagonista assoluto è l'olio extravergine d'oliva, infatti la Puglia è la principale regione olivicola italiana e il suo "oro verde" costituisce la fonte principale di grassi nella dieta tradizionale. Numerosi studi hanno dimostrato che l'olio extravergine, grazie al contenuto di grassi monoinsaturi e composti antiossidanti, contribuisce alla protezione cardiovascolare e al controllo dei processi infiammatori.Anche i cereali occupano un posto fondamentale: pane di grano duro, pasta, friselle e altri prodotti derivati dai cereali hanno rappresentato storicamente la principale fonte energetica delle famiglie pugliesi. La letteratura scientifica sottolinea come il consumo di cereali, soprattutto nelle forme meno raffinate, sia associato a un migliore controllo metabolico e a una riduzione del rischio di diverse malattie croniche.Un aspetto interessante evidenziato dagli studi riguarda inoltre il limitato consumo tradizionale di carne, poichè nella cucina contadina pugliese, le proteine provenivano soprattutto dai legumi, mentre carne e prodotti animali erano consumati con maggiore moderazione. Questo modello alimentare, oggi definito "plant-forward", è considerato tra i più sostenibili sia per la salute umana sia per l'ambiente.La ricerca scientifica ha anche messo in evidenza il valore nutrizionale di numerosi prodotti tipici pugliesi, dai formaggi tradizionali alle olive da tavola, fino alle varietà locali di ortaggi e alle erbe spontanee che fanno parte della cultura gastronomica regionale.Naturalmente non bisogna idealizzare il passato né pensare che ogni piatto tradizionale sia automaticamente salutare, perché la salute dipende sempre dall'equilibrio complessivo della dieta, dalle quantità consumate e dallo stile di vita generale. Tuttavia, le evidenze scientifiche suggeriscono che recuperare alcuni principi della cucina tradizionale pugliese possa rappresentare una scelta di vita vincente.In un'epoca in cui l'alimentazione è spesso dominata da prodotti ultra-processati e consumi frettolosi, la tradizione pugliese offre una lezione sorprendentemente moderna, ovvero valorizzare ingredienti semplici, stagionali e prevalentemente vegetali: oggi riconosciuta dalla scienza come uno dei modelli alimentari più favorevoli al benessere e alla longevità.