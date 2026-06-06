Associazione Lacarvella - Trani
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Eventi e cultura

Arte, creatività e tradizione: al via la Mostra Collettiva delle Tecniche Artistiche

Dal 6 al 14 nel centro culturale Lacarvella

Trani - sabato 6 giugno 2026
L'Associazione Lacarvella, in collaborazione con l'Università della
Terza Età di Trani, è lieta di presentare la Mostra Collettiva
dedicata alle tecniche artistiche, un evento che celebra la
creatività, l'arte e la manualità attraverso opere realizzate dagli
allievi e dagli artisti coinvolti nelle attività laboratoriali.

La mostra si terrà dal 6 al 14 giugno, tutti i giorni dalle ore 19:00
alle ore 20:00, presso il Centro Culturale Lacarvella, in Via Mausoleo
25, Trani.

L'inaugurazione ufficiale avrà luogo il 6 giugno alle ore 19:00,
momento in cui il pubblico potrà incontrare gli autori e immergersi
nel percorso espositivo.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di condivisione
culturale e valorizzazione delle arti applicate, con particolare
attenzione alla tecnica del mosaico, espressione artistica antica ma
sempre attuale, capace di unire tradizione e innovazione.

Gode del patrocinio della Delegazione FAI di Andria Barletta Trani .

Ingresso gratuito

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Docenti delle attività manuali:

Eleonora Gargiuolo (gessetti)
Mariella Vitale (corso "Le Laboriose" – uncinetto)
Carla Mastrapasqua (mosaico)
Antonella Parente (pittura)

I manufatti dovranno essere consegnati il giorno 5 giugno alle ore
18:00 presso la sede dell'Associazione Lacarvella.

Direttori artistici:
Emma Luciano e Antonio Russo Galante

Si ringraziano tutti i partecipanti, l'organizzazione e gli alunni.
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