Arte, creatività e tradizione: al via la Mostra Collettiva delle Tecniche Artistiche

L'Associazione Lacarvella, in collaborazione con l'Università dellaTerza Età di Trani, è lieta di presentare la Mostra Collettivadedicata alle tecniche artistiche, un evento che celebra lacreatività, l'arte e la manualità attraverso opere realizzate dagliallievi e dagli artisti coinvolti nelle attività laboratoriali.La mostra si terrà dal 6 al 14 giugno, tutti i giorni dalle ore 19:00alle ore 20:00, presso il Centro Culturale Lacarvella, in Via Mausoleo25, Trani.L'inaugurazione ufficiale avrà luogo il 6 giugno alle ore 19:00,momento in cui il pubblico potrà incontrare gli autori e immergersinel percorso espositivo.L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di condivisioneculturale e valorizzazione delle arti applicate, con particolareattenzione alla tecnica del mosaico, espressione artistica antica masempre attuale, capace di unire tradizione e innovazione.Gode del patrocinio della Delegazione FAI di Andria Barletta Trani .Ingresso gratuitoLa cittadinanza è invitata a partecipare.Docenti delle attività manuali:Eleonora Gargiuolo (gessetti)Mariella Vitale (corso "Le Laboriose" – uncinetto)Carla Mastrapasqua (mosaico)Antonella Parente (pittura)I manufatti dovranno essere consegnati il giorno 5 giugno alle ore18:00 presso la sede dell'Associazione Lacarvella.Direttori artistici:Emma Luciano e Antonio Russo GalanteSi ringraziano tutti i partecipanti, l'organizzazione e gli alunni.