Eventi e cultura
Arte, creatività e tradizione: al via la Mostra Collettiva delle Tecniche Artistiche
Dal 6 al 14 nel centro culturale Lacarvella
Trani - sabato 6 giugno 2026
L'Associazione Lacarvella, in collaborazione con l'Università della
Terza Età di Trani, è lieta di presentare la Mostra Collettiva
dedicata alle tecniche artistiche, un evento che celebra la
creatività, l'arte e la manualità attraverso opere realizzate dagli
allievi e dagli artisti coinvolti nelle attività laboratoriali.
La mostra si terrà dal 6 al 14 giugno, tutti i giorni dalle ore 19:00
alle ore 20:00, presso il Centro Culturale Lacarvella, in Via Mausoleo
25, Trani.
L'inaugurazione ufficiale avrà luogo il 6 giugno alle ore 19:00,
momento in cui il pubblico potrà incontrare gli autori e immergersi
nel percorso espositivo.
L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di condivisione
culturale e valorizzazione delle arti applicate, con particolare
attenzione alla tecnica del mosaico, espressione artistica antica ma
sempre attuale, capace di unire tradizione e innovazione.
Gode del patrocinio della Delegazione FAI di Andria Barletta Trani .
Ingresso gratuito
La cittadinanza è invitata a partecipare.
Docenti delle attività manuali:
Eleonora Gargiuolo (gessetti)
Mariella Vitale (corso "Le Laboriose" – uncinetto)
Carla Mastrapasqua (mosaico)
Antonella Parente (pittura)
I manufatti dovranno essere consegnati il giorno 5 giugno alle ore
18:00 presso la sede dell'Associazione Lacarvella.
Direttori artistici:
Emma Luciano e Antonio Russo Galante
Si ringraziano tutti i partecipanti, l'organizzazione e gli alunni.
Terza Età di Trani, è lieta di presentare la Mostra Collettiva
dedicata alle tecniche artistiche, un evento che celebra la
creatività, l'arte e la manualità attraverso opere realizzate dagli
allievi e dagli artisti coinvolti nelle attività laboratoriali.
La mostra si terrà dal 6 al 14 giugno, tutti i giorni dalle ore 19:00
alle ore 20:00, presso il Centro Culturale Lacarvella, in Via Mausoleo
25, Trani.
L'inaugurazione ufficiale avrà luogo il 6 giugno alle ore 19:00,
momento in cui il pubblico potrà incontrare gli autori e immergersi
nel percorso espositivo.
L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di condivisione
culturale e valorizzazione delle arti applicate, con particolare
attenzione alla tecnica del mosaico, espressione artistica antica ma
sempre attuale, capace di unire tradizione e innovazione.
Gode del patrocinio della Delegazione FAI di Andria Barletta Trani .
Ingresso gratuito
La cittadinanza è invitata a partecipare.
Docenti delle attività manuali:
Eleonora Gargiuolo (gessetti)
Mariella Vitale (corso "Le Laboriose" – uncinetto)
Carla Mastrapasqua (mosaico)
Antonella Parente (pittura)
I manufatti dovranno essere consegnati il giorno 5 giugno alle ore
18:00 presso la sede dell'Associazione Lacarvella.
Direttori artistici:
Emma Luciano e Antonio Russo Galante
Si ringraziano tutti i partecipanti, l'organizzazione e gli alunni.